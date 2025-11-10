中村橋之助＆能條愛未、婚約会見でのろけ連発 互いに見つめ合い好きなところを話す
歌舞伎俳優の中村橋之助（29）、元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が10日、都内で会見を開き、婚約したことを発表した。
金屏風の華やかな舞台に笑顔で登場した2人。橋之助は「この度、私、中村橋之助と能條愛未は婚約いたします運びと相成りましたことをここにご報告させていただきます」と発表。
続けて「本日、このようにたくさんの皆様にお集まりいただきまして、こうして記者会見をさせていただきますことを非常にうれしく思っております。このあとはですね、役者としても、また1人の男としても、お客様を大事に、家族を大事に、仲間を大事に、そして愛未を大事に、素敵な家庭を築いてまいりたいと思っております。歌舞伎のため、成駒屋のために、夫婦力を合わせて素敵な家庭を築いてまいりたいと思います」と伝えた。
能條は「この度、中村橋之助さんと結婚をする運びとなりました能條愛未と申します。何分、こうした大勢の皆様の前での記者会見は私自身初めてのことになりますので、大変緊張しておりますが、これまで私を応援してくださったファンの皆様への感謝の思い、そして私を育て支えてくださった関係者の皆様お1人お1人への感謝の思いを胸に、成駒屋に嫁ぎ、橋之助さんを隣でしっかりと支えられるようサポートできるよう精進してまいりたいと思っております」と笑顔で語った。
会見では、お互いの好きなところを話すことに。橋之助は「共に時間を過ごしていく中で、愛未にいい思いをさせてあげるのが僕の1番の幸せになりました。好きなところは喜んでくれるところ。おいしいご飯を食べたらすごくいいリアクションをしてくれたり、欲しいものをプレゼントしたらすごく喜んでくれたり。いい思いをさせるために僕は頑張る、というのが力になった。いいご飯食べさせてあげたいとか、いい旅行に連れていってあげたりとか、そういういろんないいことを、愛未の人生の中でいいことをたくさん提供してあげれる男でいたい」と笑顔。
能條は「たくさんあるんですけども、真っすぐなところ、熱血、正義感、猪突猛進、この言葉は橋之助さんのためにあるのではないかと思うぐらい人として大変素晴らしい方です。あとは私のこともですけど、私が大切にしている人たちのことも、私と同じ熱量、もしくはそれ以上に大切にしてくださる、そんなところが好きです」とはにかむ。会見中も何度も見つめ合ってはのろけを連発。報道陣を幸せムードに包んでいた。
2人の出会いはミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）で夫婦役で共演したことだったといい、4年半の交際を経て婚約。来年の初夏に挙式披露宴を行う予定だという。
■プロフィール
【中村橋之助（なかむら・はしのすけ）】
1995年12月26日生まれ。中村芝翫の長男。祖父は七世中村芝翫。2000年9月歌舞伎座『菊晴勢若駒』の春駒の童ほかで初代中村国生を名のり初舞台。2016年10・11月歌舞伎座『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』の堤軍次ほかで四代目中村橋之助を襲名。
2025年は、1月新春浅草歌舞伎『絵本太功記』の武智光秀、6月博多座『双蝶々曲輪日記 引窓』の南与兵衛後に南方十次兵衛、8月歌舞伎座『越後獅子』の角兵衛獅子、9月歌舞伎座『菅原伝授手習鑑 賀の祝』の梅王丸、10月歌舞伎座『義経千本桜』の武蔵坊弁慶などを演じる。5月には三兄弟による自主公演「第三回 神谷町小歌舞伎」（浅草公会堂）を開催した。歌舞伎以外では、2021年にミュージカル・ゴシック『ポーの一族』に出演。2025年1月に初主演映画「シンペイ 歌こそすべて」が公開。2026年新春浅草歌舞伎では『傾城反魂香』の浮世又平後に土佐光起又平などを演じる。
【能條愛未（のうじょう・あみ）】
1994年10月18日生まれ。2011年、乃木坂46の第1期生オーディションに合格。乃木坂46 1stシングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビューを果たす。アイドルとしての活動の傍ら、女優として数々の作品に出演し、グループ卒業後は女優業へさらに力を入れている。
最近の主な出演作は、A new musical『FACTORY GIRLS 〜私が描く物語〜』（2019年・2023年）、KERA CROSS第二弾『グッドバイ』（2020年）、ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）、舞台『本日も休診』（2021年）、ミュージカル『マリー・キュリー』（2023年）など。
2025年は、Reading Drama『BLINK』、ミュージカル『憂国のモリアーティ』大英帝国の醜聞 Reprise、ミュージカル『マリー・キュリー』に出演。
