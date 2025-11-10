槙野智章、生放送中に起きたNGハプニングにスタジオ爆笑「天然パワー炸裂」「アレが台本だったのかなと思った」
元サッカー日本代表の槙野智章（38）が、TBS系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）の11月金曜日マンスリーレギュラーとして7日から出演。初回の生放送で早速フリを忘れるハプニングがあった。
【動画】「カッコいいのでOKです」生放送で曲フリを忘れる槙野智章
槙野は、10日までに同番組の公式インスタグラムに登場。「生放送で曲フリを忘れるw」とつづられ、「けさの一曲」のフリを忘れるNGを出していたことがわかった。
生放送中、ピアノ演奏のメロディーに乗せて体を揺らしているが、隣にいるTBSアナウンサーの江藤愛、杉山真也らから「あれ？あれ〜？」と心配の声と笑い声が聞こえてくる。すると、スタンバイ中に切り替わる直前で勢いよく「ジャンプ！」とポージング。
映像が切り替わると、槙野は「完全に忘れてた」と曲フリを忘れていたことを告白。その言葉に共演者やスタッフは爆笑。ハプニングさえも楽しんでいるような、明るく和やかなスタジオの雰囲気が伝わってくる。
この投稿には「これが生放送のおもしろいところ」「槙野さん明るくごまかすとこ、いいですねぇ カッコいいのでOKです」「天然パワー炸裂」「観てたけど、アレが台本だったのかなと思ったけど忘れてた」「面白そうだから、レギュラー決定！」などのコメントが寄せられている。
