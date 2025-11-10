◇侍ジャパン宮崎秋季キャンプ2025 練習試合 広島 vs 侍ジャパン(10日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎)

野球日本代表・侍ジャパンは広島との練習試合を実施。3番手としてマウンドにあがった隅田知一郎投手は5回2アウトまでマウンドにあがり、9失点を喫しました。

先発・平良海馬投手、2番手・大勢投手と、広島打線を2回まで無安打に抑えていた侍ジャパン。広島側の投手はNPB統一球を使用していますが、侍ジャパンの投手はMLB公式球を使用しての投球となりました。

3番手として3回のマウンドにあがった隅田投手は、ヒットや四球などで1アウト満塁のピンチを迎えます。ここまでボールがすっぽ抜けるなど制球に苦戦する様子も見せていましたが、打席に迎えた広島・矢野雅哉選手と坂倉将吾選手の連打で3点を返されました。その後もタイムリーやゴロの間の生還を許し、失点。初回の4点リードを守り切れず逆転を許しました。

その後はシーソーゲームの展開となる中、回またぎで登板を続けた隅田投手も失点を重ねます。5回には2アウト1、3塁のピンチから暴投で失点を重ね、マウンドは4番手・金丸夢斗投手にスイッチ。この日の隅田投手は2と2/3回で75球を投げて、被安打9、奪三振2、与四球5、9失点という成績となりました。