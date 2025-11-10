元乃木坂46能條愛未（31）と歌舞伎俳優中村橋之助（29）が10日、東京・ホテルニューオータニで会見を行い、結婚することを発表した。

能條は金のびょうぶを背に、「お母様（三田寛子）が婚約会見の際に着られていた」という紫色の着物で登壇。「このたび橋之助さんと結婚する運びと相成りました能條愛未です」と晴れやかに語った。

橋之助の好きなところを問われると「たくさんあるけど、まっすぐなところ。熱血、正義感、猪突（ちょとつ）猛進。この言葉は橋之助さんのためにあると思うぐらい、人としてすばらしい方。私が大切にしている人たちのことも、私以上に大切にしてくださるところが好きです」と語り、「常々『愛未の笑顔を見るために生きている』と言ってくださる。毎日彼の温かさに救われています」と照れ笑いを浮かべた。

結婚の決め手は「4年半お付き合いさせていただいて、その中で人を思いやれる心配りや、大切な人のためにという人情や正義感。困っている人へ迷わず手を差しのべることができるまっすぐな優しさのある人」といい、「私が生きてきた人生の中で最も尊敬できる方で、生涯をともにしたいと思うまでに時間はかかりませんでした」と明かした。

梨園（りえん）の妻となることには迷いもあったというが、「橋之助さんがいれば何があっても大丈夫と確信している。2人で頑張りましょう」と笑い合った。

◆中村橋之助（なかむら・はしのすけ）1995年（平7）12月26日生まれ、東京都出身。屋号は成駒屋。8代目中村芝翫とタレント三田寛子の長男。00年9月歌舞伎座「京鹿子娘道成寺」などで初代中村国生を名乗り初舞台。16年10、11月歌舞伎座「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）」などで4代目橋之助襲名。弟中村福之助、中村歌之助と行う自主公演「神谷町小歌舞伎」も人気。ほか、舞台「サンソン−ルイ16世の首を刎ねた男−」、NHK大河ドラマ「毛利元就」、映画「シンペイ〜歌こそすべて〜」など出演。

◆能條愛未（のうじょう・あみ）1994年（平6）10月18日生まれ。神奈川県出身。小学生時代から歌やダンス、バレエのレッスンを受け、ミュージカル出演経験も。11年8月乃木坂46に1期生として加入。12年2月のデビューシングル「ぐるぐるカーテン」で選抜入り。18、19年ミュージカル「少女革命ウテナ」で主演。同年12月にグループを卒業。演技力に定評があり、舞台「新・熱海殺人事件」「グッドバイ」「憂国のモリアーティ」など多数、映画は「死の実況中継 劇場版」など。163センチ。血液型A。