¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤Î¼«Âð²ÖÃÅ¤Ë¡Ö£¸£°¥»¥ó¥Á¡×¥¯¥Þ¿¯Æþ¤«¡¡·Ù»¡¤Ï¡Ö¶á½ê¤ËÀ¼³Ý¤±ÄøÅÙ¡×¤ÇÊ£»¨¶»Ãæ
¡¡½÷Í¥¤Î¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¤¬£¹Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¯¥Þ¤«¤é¤ÎàÈï³²á¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹ÅÄ¤ÏÅìµþ¡¢ÆÊÌÚ¤Ç¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆá¿Ü¤ÎÃæ¤Ç°ú±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æá¿Ü¤Ç¤Ï¡Ö±Ø¶á¤è¤ê¿¹¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤ÇÌþ¤µ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡¡ÀäÂÐ¤Ë·§½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¤È²¿ÅÙ¤âÉÔÆ°»º¤Î¤ª¤Ð¤µ¤Þ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡¡´ÉÍý»öÌ³½ê¤ÎÊý¤Ë¡ØµîÇ¯¤â½Ð¤Æ¤ë¤ó¤ÇÌë¤Ï²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Ï£··î¤ÎËö¤Ë¤ª¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡ÖÌëÃæ¤Ë¤¦¤Á¤Î¥×¡¼¥º¤¬È¯¶¸¤·¤¿¤Î¤«¤È¤ª¤â¤¦¤¯¤é¤¤¤Ë¿¼Ìë¤ËËÊ¤¨¤Þ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¤Ò¤í¤à¤¯¤ó¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡ÄÅ¥ËÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·ÉÝ¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤Æ¡×¡£¹ÅÄ¤Ï¸µÇÐÍ¥¤Ç±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ò¥í¥à»á¡¢°¦¸¤¥×¡¼¤é¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ûÃæÅÅÅô¤ÇÁë¤«¤éÅö¤Æ¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬°Å¤¹¤®¤Æ²¿¤â¸«¤¨¤º¡Ä¤·¤«¤·²¿¤«¤Ï³Î¤«¤ËÁë¤«¤é£³¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¡¥×¡¼Ã£¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºËÊ¤¨¤Þ¤¯¤ê¡Ä£²£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ«¡¢Äí¤Î²ÖÃÅ¤¬Âç¤¤¯ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤³¤ì¤Ï¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ·§¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆá¿Ü±ö¸¶¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ÎÍ§¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡¡¤ä¤Ï¤ê·§¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä£¸£°¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡Ä¶á¤¯¤ÎÂô¤«¤éÍè¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦½ÃÆ»¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¤Ç¤â²¿¸Î¥ì¥ª¥Ê¤µ¤ó¤Î²È¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡¡¤½¤Î¸å¤âÅÙ¡¹·è¤Þ¤Ã¤Æ¿¼Ìë¤Î£±»þ¤«¤é£²»þ¤Î´Ö¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö·Ù»¡¤ËÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä°ì±þ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Èï³²¤¬¤Ê¤¤¡Ä»ä¤Ï¤±¤¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡´Æ»ë¥«¥á¥é¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Úµò¤â¤Ê¤¤¡¡¶á½ê¤ÎÊý¤ËÀ¼³Ý¤±¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡ÁÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤ó¡¡ÌÜ·â¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¡¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î»ö¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥Þ¤«¤é¤Î¿ÍÅªÈï³²¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¡¢Ãí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÅÄÂð¤Ç¤Î½ÐË×¤ÏÅö³º¥Þ¥Ã¥×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£