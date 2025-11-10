自分の恋人と後輩のイケメン芸人が“間接キス”、陣内智則が過去の嫉妬を告白
タレントの陣内智則（51歳）が、11月9日に放送された恋愛リアリティーショー「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」（ABEMA）に出演。過去の恋愛で、後輩のイケメン芸人に“嫉妬”したことを明かした。
「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。
初回のこの日、“見届け人”陣内智則、前田敦子、藤田ニコルによるスタジオトークでは、陣内が自身の過去の恋愛を振り返った。
陣内は、当時付き合っていた彼女と後輩と一緒に花火をしていた際のエピソードを告白。花火の最中、後輩が飲んでいたビールを、彼女が「私も飲みたい」と言って同じ缶を口にしたことで、陣内は思わず間接キスに戸惑い、嫉妬心を抱いたと語る。
さらに、その後輩はイケメン芸人のチュートリアル徳井であったことを明かし、スタジオは思わず笑いに包まれるひと幕も。陣内の赤裸々な嫉妬体験に、スタジオメンバーも大いに共感した。
