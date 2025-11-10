元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、今年２月に結婚した妻の妊娠を報告した。

１０日までにインスタグラムで「ご報告があります。このたび、新しい命を授りました」と公表。「家族から贈られたお守りとお札とともに、安定期を迎えています。たくさんの想いに守られながら、これまで支えてくださった皆さんに感謝しつつ、これからの時間を大切に過ごしていきたいと思います」とつづり、「どうか温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

この投稿には「おめでとうございます」「どうかお身体を大切に」「赤ちゃんの誕生楽しみにしてます」などの声が届いている。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。今年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かした。