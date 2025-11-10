アーティスト、プロデューサーとして活動するＳＫＹ‐ＨＩがＣＥＯを務めるマネジメントレーベル・ＢＭＳＧが１０日までに公式サイトを更新。ＳＮＳ上の権利侵害投稿に対して、法的措置を実施すると発表した。

公式サイトでは「ＳＮＳ上の権利侵害投稿に対する法的措置の実施について」として、「現在、一部のソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）上におきまして、事実と異なる情報に基づく、所属アーティストおよびＲＹＯＫＩに対する誹謗中傷や、名誉を著しく棄損する投稿が散見されております。これらの投稿内容につきましては、公表内容以外の事実や、憶測に基づく事柄は一切ございませんことを、改めて明確にお伝えいたします」と報告。

「弊社といたしましては、表現の自由という前提を理解しつつも、悪意を持って事実に基づかない情報を拡散し、所属アーティストやＲＹＯＫＩの権利を侵害する行為に対しては、看過できないという判断に至りました。つきましては、今後、特に悪質かつ過激な投稿に関しましては、発信者情報開示請求を含む、あらゆる法的措置を講じることも辞さない姿勢で臨んでまいります」と法的措置を検討していることを示した。

「弊社は、夢に向かう全ての才能、夢に向かって進む全ての人々を精神的・身体的にしっかりと守り、安心して活動できる環境を確保することを最優先事項としております。引き続き、ファンの皆様が安心して応援していただけるよう、毅然とした対応を取ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。ＢＭＳＧ」と結んだ。

ＢＥ：ＦＩＲＳＴをめぐっては、メンバーのＲＹＯＫＩこと三山凌輝が４月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられ、５月には三山がグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。６月にはＲＹＯＫＩのＢＥ：ＦＩＲＳＴとしての活動を一時休止すると発表した。 その後、８月に三山は女優の趣里との結婚と第１子妊娠を公表し、９月には趣里が出産を発表。８日にはＲＹＯＫＩのグループを脱退が発表されたばかりだった。