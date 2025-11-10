広田レオナ、自宅庭に“クマ”形跡 深夜…緊迫した状況説明「窓から3メートルくらいの場所に」
俳優の広田レオナ（62）が10日までに自身のインスタグラムを更新。引越した自宅の庭に、クマが出没した形跡があったと明かした。
投稿で、「那須の中で引越したんですけど」と、“森っぽいところ”で癒されたいと引越しを説明。「絶対に熊出ませんよね」と何度も不動産業者に確認したが、管理事務所から「去年も出てるんで夜は家から出ないでください」と言われたという。
その後、7月の末ごろ。「夜中にうちのプーズが発狂したのかとおもうくらいに深夜に吠えまくるので その日はひろむくんもいなかったし…泥棒かもしれないし怖くて怖くて」「セブンの懐中電灯で窓から当ててみたんですが暗すぎて何も見えず…しかし何かは確かに窓から3メートルくらいの場所にいるんです」「プー達は相変わらず吠えまくり…20分くらいでしたね…寝れませんでした」と、緊迫した状況をつづった。
翌朝、庭の花壇は大きく潰されており「これはひょっとして熊かも」と感じたという。那須塩原の猟友会の友人に来てもらったところ、「やはり熊でしたね…80センチくらいでしょうと…近くの沢から来たであろう獣道も見つけてくれました」と説明した。
しかし「でも何故レオナさんの家に居座ったかわからないと言ってました…その後も度々決まって深夜の1時から2時の間に来るんです…警察に連絡した方がいいとアドバイスされたので連絡したのですが…一応きてくれましたが被害がない…私はけがしていない「監視カメラもないので証拠もない」と不安な様子。「近所の方に声掛けしておきますね〜程度でした 目撃マップにも載ってないし その程度の事なんでしょうか…」とつづった。
この投稿に「危ないのでくれぐれもお気をつけて」「熊 怖いですね。せっかくレオナさんが那須を好きになってくれたのに、どうぞ危ない目に合いませんように」など、心配する声が寄せられている。
