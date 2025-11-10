関西テレビ、『カンテレ祭り！』5時間超生放送特番の詳細発表 カズレーザーが「人間国宝さん」初参戦【番組概要】
関西テレビ（カンテレ）は22日午前10時30分から、開局67周年に感謝を込めた特別生放送『カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP』を5時間超にわたって放送する。10日に発表された。
【場面カット】関西の大物タレントと共演！「人間国宝さん」に初参戦するカズレーザー
番組は、扇町公園で開催されるイベント『カンテレ祭り！2025 』と連動し、視聴者とともに創り上げる一大生放送。テレビの前と会場が一体となり、誰もが主役になれる特別なひとときを提供する。『よ〜いドン！SP』で司会を務める円広志は、「生放送だからこその楽しさ、その時間を皆さんと共有できるという楽しさ。これがやっぱり一番じゃないですか」と、この特別な一日への期待を語る。『ドっとコネクトSP』MCの石井亮次も、「祭りの主人公はテレビをご覧になっている皆さんだし、カンテレ祭り！に来てくださる皆さん。スタジオのメンバーとみんなでお祭り騒ぎの5時間半にしたい」と呼び掛ける。
午前10時30分からは『よ〜いドン！SP』第1部として、レギュラーの伊原六花と山之内すずが『カンテレ祭り！』会場の熱気を生中継で届ける。番組では、水曜日に交代で出演しており、ロケも別々のため普段はなかなか会う機会のない2人によるスペシャルタッグが実現する。
このパートでは視聴者参加型のクイズ企画「クイズ！できる？できない？」を実施。その挑戦の一つとして、山之内が「フリースロー生チャレンジ」に挑む。
午前11時20分からの『ドっとコネクトSP』は、ゲストに石原良純、橋下徹、高橋ユウ、杉村太蔵、そして円広志を迎える。この日は、「昭和歌謡・昭和ポップスを現代に」をコンセプトに活動するSHOW-WAが生パフォーマンスを披露する。
午後2時からは『よ〜いドン！SP』2部。豪華ロケ企画に加え、スタジオでは『よ〜いドン！』と『とれたてっ！』の人気出演者が番組の垣根を越えて大集結する。お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが「となりの人間国宝さん」に初参戦する。大阪・天王寺で自由奔放なロケを敢行する。
大好評の日帰りツアーは、今回特別編としてスケールアップ。田村裕（麒麟）と渋谷凪咲が、視聴者のおば様と共に沖縄へ1泊2日のぜいたく旅に出る。そして、「クイズ！できる？できない？ カンテレ番組 人気出演者 秋の大挑戦SP！」では、『よ〜いドン！』チームと『とれたてっ！』チームが、番組のプライドをかけて集結。普段は見られない豪華メンバーによるコラボが実現し、チーム対抗戦で激突する。
さらにVTR企画では、『マルコポロリ！』の出演者たちが「大縄跳び10回連続成功」に、そして『ウラマヨ！』からはB'zが大好きなブラックマヨネーズの小杉竜一が 「“ultra soul”のイントロ中に、稲葉浩志になりきって サビでシャウト」に挑戦する。
【番組概要】
■午前10時30分〜午前11時20分『よ〜いドン！SP』1部
＜スタジオ出演＞
円広志、月亭八光、伊原六花、山之内すず、渋谷凪咲、谷元星奈（カンテレアナウンサー）
＜中継＞
伊原六花、山之内すず、岡安譲、高橋真理恵（カンテレアナウンサー）
・「クイズ！できる？できない？」VTR
月亭八光、山之内すず
■午前11時20分〜午後2時『ドっとコネクトSP』
＜スタジオ出演＞
MC：石井亮次
進行：谷元星奈（カンテレアナウンサー）
ゲスト：円広志、石原良純、橋下徹、高橋ユウ、杉村太蔵
解説：神崎博（カンテレ解説デスク）
＜VTR出演＞
浅越ゴエ
＜中継＞
関純子（カンテレアナウンサー）
■午後2時〜午後4時『よ〜いドン！SP』2部
＜スタジオ出演＞
円広志、月亭八光、未知やすえ、松本伊代、ハイヒール・リンゴ、ハイヒール・モモコ、伊原六花、山之内すず、渋谷凪咲、谷元星奈（カンテレアナウンサー）
ゲスト：青木源太、メッセンジャー・黒田、吉田敬（ブラックマヨネーズ）
＜中継＞
伊原六花、山之内すず、岡安譲、高橋真理恵（共にカンテレアナウンサー）
・「となりの人間国宝さんSP」
円広志、カズレーザー（メイプル超合金）
・「いきなり！1泊2日 沖縄大満喫ツアー」
田村裕（麒麟）、渋谷凪咲
・「クイズ！できる？できない？ カンテレ番組 人気出演者 秋の大挑戦SP！」
コーナーMC：月亭八光、谷元星奈（カンテレアナウンサー）
『よ〜いドン！』ベテランチーム：円広志、未知やすえ、松本伊代、ハイヒール・モモコ
『よ〜いドン！』若手チーム：伊原六花、山之内すず、渋谷凪咲
『とれたてっ！』チーム：青木源太、ハイヒール・リンゴ、メッセンジャー・黒田、吉田敬（ブラックマヨネーズ）
＜VTR出演＞
『マルコポロリ！』：東野幸治、ほんこん、月亭方正、あいはら雅一（メッセンジャー）月亭八光、市川（女と男）
『ウラマヨ！』：小杉竜一（ブラックマヨネーズ）
