¡Ú »°¸Í¤Ê¤Ä¤á ¡Û¡¡¥ì¥¢¤Êà ¤ªÃÄ»Ò¥Ä¥¤¥ó á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤¤ã¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×
2015Ç¯¤Ë¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡¢½÷Í¥¤Î»°¸Í¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
ÆàÎÉ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú »°¸Í¤Ê¤Ä¤á ¡Û¡¡¥ì¥¢¤Êà ¤ªÃÄ»Ò¥Ä¥¤¥ó á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤½¤ÎÈ±·¿¤¤ã¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×
»°¸Í¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ØÆàÎÉ¤ÈÌÚ¤Î¤³¤È¡ÙÆâ¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÀèÆü»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ø¤è¤·¤Î¥¦¥Ã¥É¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬up¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡¡¡Ä¾¶á¤Îvlog¤Ç¤¢¤²¤¿¤ª»Å»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢"ÌÚ¤Î¤Þ¤ÁµÈÌî"¥ß¥Ë¥Ä¥¢¡¼¡ª¡¡´Ö¶á¤ÇµÈÌî¿ù¤ÈµÈÌîÉ°¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Æ¤â¤¦¡¢¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡À§Èó¤È¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¤Ã¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤Á¤ã¤ó¡ª¤½¤ÎÈ±·¿¤¤ã¤ï¤¨¤¨¤Ç¤¹¡×¡¦¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¦¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ã¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö¤Ê¤Ä¤á¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡»°¸Í¤Ê¤Ä¤á¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
2015Ç¯¤ËÃæÅÄ¥ä¥¹¥¿¥«¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÁ°È±ÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¤ä¡¢2022Ç¯¥É¥é¥Þ¡Ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ËÌ¼¤Ï¤ä¤é¤ó¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2022Ç¯9·î9Æü¤Ë±Ç²è¡ØLOVE LIFE¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÂ¾¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢MdN¤Ë¤Æ¡Ö»°¸Í¤Ê¤Ä¤á¤ÎÅìµþÊ¸¶ñ¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ê¤É¤âÏ¢ºÜ¡£
º£¸å¤âÂ¿¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÂçÁ¥,
¿ÀÆàÀî,
¥Í¥¸,
¥Û¥Æ¥ë,
ºë¶Ì,
°ÖÎîº×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å