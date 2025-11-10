八代目中村芝翫さんとタレント三田寛子さんの長男で歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）が、きょう都内で、元乃木坂46で俳優の能條愛未さん(31)と、婚約会見を行いました。



今回の発表について、橋之助さんの両親、中村芝翫さんと三田寛子さんが連名でコメントを寄せました。



このたび、長男 中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります。

これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます。

二人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。





【中村橋之助（なかむら はしのすけ）プロフィール】



父、八代目・中村芝翫。母、タレントの三田寛子さんの長男。

1995年12月26日生まれ、29歳。東京都出身、血液型はO型。

趣味：野球、サウナ、宝塚鑑賞

特技：ゴルフ

2000年9月歌舞伎座「菊晴勢若駒』の春駒の童ほかで初代中村国生を名のり初舞台。2016年10・11 月歌舞伎座『一谷嫩軍記 熊谷陣屋』の堤軍次ほかで四代目中村

橋之助を襲名。

2025年1月、新春浅草歌舞伎『絵本太功記』の武智光秀、6月博多座『双蝶々曲輪日記 引窓』の南与兵衛後に南方十次兵衛、8月歌舞伎座『越後獅子』の角兵衛獅子、9月歌舞伎座『菅原伝授手習鑑賀の祝』の梅王丸、10月歌舞伎座『義経千本桜』の武蔵坊弁慶などを演じる。5月には三兄弟による自主公演「第三回神谷町小歌舞伎」（浅草公会堂）を開催した。

歌舞伎以外では、2021年にミュージカル・ゴシック「ポーの一族』に出演。2025年1月に初主演映画「シンペイ歌こそすべて」が公開。2026年新春浅草歌舞伎では『傾城反魂香』の浮世又平後に土佐光起又平などを演じる。







【能條愛未（のうじょう あみ）プロフィール】



1994年10月18日生まれ、31歳。神奈川県出身、血液型はA型。

趣味：ひたすら歩く・料理

特技：タップダンス

2011年、乃木坂46の第1期生オーディションに合格。乃木坂46 1st シングル「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。アイドルとしての活動の傍ら、女優として数々の作品に出演。

2018年12月、乃木坂46を卒業。グループ卒業後は、女優業へさらに力を入れている。

最近の主な出演作は、A new musical『FACTORY GIRLS 〜私が描く物語〜』（2019年・2023年）、KERACROSS 第二弾『グッドバイ』（2020年）、ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』（2021年）、舞台「本日も休診』（2021年）、ミュージカル『マリー・キュリー』（2023年）など。

2025年は、Reading Drama「BLINK』、ミュージカル『菱国のモリアーティ』大英帝国の醜聞 Reprise、ミュージカル『マリー・キュリー」に出演。



