¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ô¤ò°ì³ä¤òÌÜÉ¸¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤¿¤áÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇµÄ°÷Î©Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢À®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ý¿·¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï8Æü¡¢½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Çü¥Ë¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤òÁªÂò»è¤È¤¹¤Ù¤¤Àü¥¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Îº£°æ²í¿Í½°±¡µÄ°÷¤Ï10Æü¡¢½°µÄ±¡¡¦Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë¡ÖµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¡×¤òÁèÅÀ¤È¤·¤¿½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·û¡¦º£°æ²í¿Í½°±¡µÄ°÷
¡ÖÄê¿ôºï¸º¤Ã¤ÆÁíºÛÁª¤Î»þ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«?²ò»¶¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ã¤ÆÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«?¡×
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ£ÅÄÂåÉ½¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»äÄ¾ÀÜ¼ª¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âµÄ°÷Äê¿ô¤ÎµÄ°÷Î©Ë¡¤òÁèÅÀ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉáÄÌ¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤òÁèÅÀ¤È¤·¤¿²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
