サンヨー食品を代表する「サッポロ一番」シリーズが、スヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボ！袋めんとどんぶりの合計12商品で、キュートすぎるスヌーピーとラーメンをモチーフにした限定デザインを展開する。

【画像】全44種のコラボアートパッケージを全部見る

「サッポロ一番」シリーズのパッケージがスヌーピーデザインに！


スヌーピーがラーメンの麺を打ったり、出前箱を提げて駆けまわったり……クスッと笑えるワンシーンを描いた44種類ものアートが、「サッポロ一番」シリーズのパッケージを飾る。

合計12商品に、それぞれ「スヌーピー」「フレンズ」「きょうだい」と3種類のバリエーションがあり、袋めんと個食は外装パックにもアートを採用。どんぶりタイプにはカップ側面にもスヌーピーのオリジナルデザインが施され、合計で44もの異なるデザインを展開するビッグプロジェクトだ。

■全8フレーバーの袋めんと個食のデザインを大公開！

味によってアートのテーマを変えて展開する袋めんと個食。小分け袋だけでなく、5食パック・3食パックの外装までスヌーピーのアートが採用される。

■しょうゆ味

しょうゆ味5食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■みそラーメン

みそラーメン5食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■塩らーめん

塩らーめん5食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■ごま味ラーメン

ごま味ラーメン


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■旨辛みそラーメン

旨辛みそラーメン5食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■塩とんこつらーめん

塩とんこつらーめん5食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■ソースやきそば

ソースやきそば5食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■極辛 味噌旨タンメン

極辛 味噌旨タンメン3食パック


スヌーピー


フレンズ


きょうだい


■どんぶり(=カップ)は全4フレーバー！側面デザインにも注目を

カップのふただけでなく、側面にもスヌーピーデザインが採用されている。3分間の待ち時間が短く感じられるかも！

■しょうゆ味

スヌーピー


フレンズ


きょうだい


カップ側面


■みそラーメン

スヌーピー


フレンズ


きょうだい


カップ側面


■塩らーめん

スヌーピー


フレンズ


きょうだい


カップ側面


■ごま味ラーメン

スヌーピー


フレンズ


きょうだい


カップ側面


圧倒的なデザインバリエーションと、完成度の高いアートワークで、コンプリートを目指したくなる魅惑のコラボ！すでに店頭で取り扱われ始めているので、見かけたらぜひ手に取ってみて。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC