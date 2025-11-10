スヌーピーたちがサッポロ一番のパッケージをジャック！袋めん＆どんぶり計12商品のオリジナルアート44種を全種類大公開！
サンヨー食品を代表する「サッポロ一番」シリーズが、スヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボ！袋めんとどんぶりの合計12商品で、キュートすぎるスヌーピーとラーメンをモチーフにした限定デザインを展開する。
【画像】全44種のコラボアートパッケージを全部見る
スヌーピーがラーメンの麺を打ったり、出前箱を提げて駆けまわったり……クスッと笑えるワンシーンを描いた44種類ものアートが、「サッポロ一番」シリーズのパッケージを飾る。
合計12商品に、それぞれ「スヌーピー」「フレンズ」「きょうだい」と3種類のバリエーションがあり、袋めんと個食は外装パックにもアートを採用。どんぶりタイプにはカップ側面にもスヌーピーのオリジナルデザインが施され、合計で44もの異なるデザインを展開するビッグプロジェクトだ。
■全8フレーバーの袋めんと個食のデザインを大公開！
味によってアートのテーマを変えて展開する袋めんと個食。小分け袋だけでなく、5食パック・3食パックの外装までスヌーピーのアートが採用される。
■しょうゆ味
■みそラーメン
■塩らーめん
■ごま味ラーメン
■旨辛みそラーメン
■塩とんこつらーめん
■ソースやきそば
■極辛 味噌旨タンメン
■どんぶり(=カップ)は全4フレーバー！側面デザインにも注目を
カップのふただけでなく、側面にもスヌーピーデザインが採用されている。3分間の待ち時間が短く感じられるかも！
■しょうゆ味
■みそラーメン
■塩らーめん
■ごま味ラーメン
圧倒的なデザインバリエーションと、完成度の高いアートワークで、コンプリートを目指したくなる魅惑のコラボ！すでに店頭で取り扱われ始めているので、見かけたらぜひ手に取ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
