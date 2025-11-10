明日11月11日（火）夜8時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは芳根京子、郄橋海人（King & Prince）、MOMOKA（HANA）、小峠英二（バイきんぐ）、若月佑美、コカドケンタロウ（ロッチ）。

VTRでは、大阪市で起きた替え玉連続殺人事件を再現。山形県に住む女性の元に「住民票の変更書類に不備があった」という電話がかかってくる。身に覚えがなく大阪に住む父とは連絡が取れないため、不審に思った女性が父の戸籍を取り寄せると、なんと2カ月も前に父が死亡したとの記述が。さらに、警察から見せられた検視の写真は父ではなかった。いったい父に何が起こったのか？それは、ある中国人の女が計画した巧妙な替え玉殺人だった。指名手配から5年も逃亡した女の恐ろしい犯行とは？

ほか、誤って口にした食べ物で地獄を見た人々の「食の危険」エピソードをクイズ形式で紹介する。

スタジオでは、ゲストが食にまつわるエピソードをトーク。「牡蠣にあたったことがある」という郄橋は、遊園地でのドラマのロケ中に腹痛に襲われる大ピンチに！周囲の人にバレないようにあるものを使って顔を隠し、人目を避けてトイレへ向かった出来事を振り返る。

夏のロケでおにぎりにあたってしまった芳根は、「ものすごくきつくて、メイクをしていたらどんどん体調が悪くなって…」と、夏場の食べ物には気を付けるようになった過酷な体験を明かす。

■MOMOKA（HANA）が笑福亭鶴瓶に「MCのやり方」を質問

HANAのMOMOKAはソロでバラエティー初登場！笑福亭鶴瓶に聞きたいことがあるというMOMOKAは「MCがめちゃくちゃみんな苦手で…」と切り出し、鶴瓶にMCのやり方を質問！そこから小峠、コカドらを交えて繰り広げられる鶴瓶のトークを見たMOMOKAが「わかりました！」と導き出した“MCがうまくなる方法”にスタジオは爆笑に包まれる。

ゲストの仰天トークも。郄橋はダイビングを楽しむため、家族でベトナム旅行に出かけたという。しかし、約束したはずの連絡が来ないため問い合わせたところ、予想もつかない事態でダイビングがキャンセルに…。スタジオ中が驚いたまさかの理由とは!?

VTRにちなんだ“人違い”に関するトークでは、MOMOKAが「実家でお父さんに、お母さんに間違えられて…」と、家族とのユニークなエピソードを披露する。