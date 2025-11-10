Image:Shutterstock

ChatGPTが世を席巻してから、「検索の代わり」「文章の要約」「メールの下書き」といった、日常的なツールとして定着した感があります。

しかし、もしChatGPTの活用がそのレベルで止まっているなら、改めて仕事で使える活用術を学ぶ機会かもしれません。

今回は、AIを「優秀なアシスタント」へと変貌させ、日々の業務効率を高める活用術をお届けします。

精度が激変！ AIを「気のいい同僚」にする2つのコツ

ChatGPTから期待通りの答えを引き出すには、少し工夫がいります。まるで人間に接するように、うまく「対話」するのがポイントです。

1. 「丸投げ」より「アイデアの壁打ち」

AIにゼロから完璧な文章を作らせようとすると、かえって時間がかかります。「たたき台」を作ってもらい、そこから対話を重ねて深掘りしていく使い方が効率的です。

特にインタビューの質問案や企画の切り口出しでは、自分では思いつかなかった視点を得られることも多く、思考の「壁打ち」相手として非常に優秀です。

2. 指示は「具体的」に

「雑な質問」には「雑な答え」しか返ってきません。

たとえば「リスキリングについて教えて」と聞くより、「35歳・営業職で、新しいスキルを学びたいが行動に移せない人が不安に感じていることを箇条書きで教えて」と尋ねる方が、圧倒的に質の高い回答が得られます。

どのような背景で、誰に向けた情報が必要なのか。具体的な情報をしっかり伝えることが、AIの性能を引き出すカギとなります。

仕事がはかどる「隠れ便利機能」

チャットでの会話以外にも、ChatGPTには強力な機能が備わっています。

たとえば、長文編集が楽になる「Canvas機能」。Wordのようにテキストを直接編集しながら、AIに修正提案や要約、長さの調整を依頼できます。作業の摩擦が減り、思考を中断させません。

また、アプリ連携で「アップロード」の手間を削減することも可能。

Google DriveやMicrosoftのアプリと連携させれば、ファイルをいちいちダウンロードし、ChatGPTにアップロードする手間がなくなります。

「Driveにあるこの3つのPDFを要約して、共通点を洗い出して」といった指示が可能になり、ワークフローが格段にスムーズになるでしょう。

忘れてはいけない「最大の注意点」

非常に便利なChatGPTですが、時々、自信満々に大嘘をつきます。ChatGPTが生成する「それらしい答え」には、事実に基づかない情報（ハルシネーション）が含まれることがあります。

有名な民話「笠地蔵」のあらすじを聞いたら、まったく違うストーリーを堂々と語り出した、なんていう例も。

AIの回答はあくまで「叩き台」です。特に専門的な情報や固有名詞については、必ず信頼できる情報源でファクトチェックを行う習慣をつけましょう。

