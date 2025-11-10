渡辺謙、年下妻がインタビューでコメント　“不倫の末の結婚”イメージで一部視聴者からは嫌悪感も

11月9日、トークバラエティ番組『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに俳優の渡辺謙が登場した。そのなかで家族のインタビューも公開されたのだが、その内容をめぐって賛否があがっている。

オンエアでは渡辺の素顔に迫るため、後輩俳優たちからのインタビューを公開。大河ドラマや映画『国宝』で共演した横浜流星や、映画『盤上の向日葵』で初共演を果たした坂口健太郎、25年来という長い付き合いの妻夫木聡の3人がコメントを寄せた。

さらに俳優陣だけではなく、渡辺の妻へアンケートを実施。妻が渡辺の素顔について語ったインタビュー内容を公開した。

「まず、奥さんから見た渡辺さんがどんな人なのか問われ、お笑い番組が好きだと明かしました。さらに、新幹線に乗ると関ヶ原を超えたら関西弁になるというエピソードを語り、『楽しそうに関西弁をしゃべっているときがかわいい』と、プライベートを語っていました」（テレビ局関係者）

関西弁については、奥さんが関西出身であることから、「ダメ出しを喰らう」などと、仲睦まじい関係性を明かした渡辺。自身も “初めて” と語るほど、珍しい妻へのインタビューとなったが、違和感を抱いた視聴者もいたようだ。

《今の嫁に取材とかよく出来たな….？？え？みんなやった事忘れてる？？》

《普通に番組にコメント寄せる渡辺謙の嫁、図々しいなとか思っちゃってwwwwww》

Xには、地上波で明かした夫婦仲を素直に受け取れない、視聴者の複雑な心境が寄せられていた。

「渡辺さんと現在の奥さんは、2023年に結婚しています。渡辺さんにとっては3度目の結婚です。2人の出会いは2013年で、当時大阪・北新地で人気ホステスだった21歳年下の奥さんが働くクラブに通ったことがきっかけでした。

その頃から親しくなった2人ですが、渡辺さんは、当時女優の南果歩さんと結婚していました。2017年、『週刊文春』により、現在の奥さんとのニューヨーク不倫旅行が報じられたのです」（芸能ジャーナリスト）

さらにその不倫旅行が報じられたのは、南が乳がん闘病中のタイミング。療養中の南を置いて不倫旅行に出かけた渡辺に、世間から大きなブーイングが巻き起こった。

「この不倫騒動後、渡辺さんは2017年7月に会見で不倫を認め、謝罪しました。2018年5月には、南さんとの離婚が成立しています。それから5年後の再再婚となったものの、世間では女性関係にだらしないというイメージがついてしまいました。

番組のインタビューでは、孫たちの宿題を見ていることも明かされ、『教え方が上手』などと奥さんは絶賛していましたね。

渡辺さんの娘で女優の杏さん家族とも良好な関係性が見て取れましたが、赤裸々するぎるプライベートに視聴者も困惑したのではないでしょうか」（同）

大物俳優ともなると、そんな過去は痛くもかゆくもないのかも。