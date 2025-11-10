■台風26号(フォンウォン)

2025年11月10日12時45分発表 気象庁

10日12時の実況

種別 台風

大きさ 大型

強さ -

存在地域 南シナ海

中心位置 北緯17度25分 (17.4度)

東経119度05分 (119.1度)

進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

25m/s以上の暴風域 南西側 150 km (80 NM)

北東側 110 km (60 NM)

15m/s以上の強風域 北東側 650 km (350 NM)

南西側 500 km (270 NM)

11日0時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)

東経118度05分 (118.1度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 965 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)

11日12時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯19度40分 (19.7度)

東経118度00分 (118.0度)

進行方向、速さ 北 10 km/h (6 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)

12日9時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 南シナ海

予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)

東経118度10分 (118.2度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 970 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

暴風警戒域 全域 260 km (140 NM)

13日9時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 台湾

予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)

東経121度40分 (121.7度)

進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)

中心気圧 980 hPa

中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)

最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)

予報円の半径 220 km (120 NM)

暴風警戒域 全域 310 km (170 NM)

14日9時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 沖縄本島近海

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経127度25分 (127.4度)

進行方向、速さ 東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 1006 hPa

予報円の半径 370 km (200 NM)

■沖縄への影響は？

沖縄気象台 １１月１０日５時１７分発表

先島諸島では、１１日にかけて強風やうねりを伴った高波、落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。台風の進路等によっては、１１日にかけて大しけとなるおそれが、雨雲の発達の程度によっては、１１日から１４日頃は、警報級の大雨となるおそれがあります。

［気象概況］

大型で強い台風第２６号は、１０日３時には南シナ海の北緯１７度００分、東経１１９度３５分にあって、１時間におよそ５０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで中心から半径１３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の北側５６０キロ以内と南側４４０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、１２日にかけて南シナ海を北上し、１３日頃には台湾付近で勢力を弱め、１４日頃には先島諸島へ接近する見込みです。また、前線の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［波の予想］

１０日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う

１１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

大東島地方 ３メートル うねりを伴う

先島諸島 ５メートル うねりを伴う



［風の予想］

１０日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 北東の風 １５メートル （２５メートル）

先島諸島 北東の風 １７メートル （３０メートル）

１１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

先島諸島 東の風 １５メートル （２５メートル）



［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

先島諸島 ３０ミリ

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

先島諸島 ８０ミリ



［防災事項］

沖縄地方の沿岸の海域では、うねりを伴い波が高く、先島諸島ではしけています。また、大陸の高気圧と台風との間で気圧の傾きが大きくなるため、先島諸島と沖縄本島地方では１１日にかけて強い風が吹く見込みです。強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。なお、先島諸島では、台風の進路等によっては、１１日にかけて大しけとなるおそれがあります。

先島諸島では、１１日は激しい雨の降る所がある見込みです。雨雲の発達の程度によっては、１１日から１４日頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

先島諸島では、１１日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。

大東島地方では、１０日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

■全国の天気を地方ごとに

