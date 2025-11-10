歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行った。

橋之助の両親、中村芝翫（60）と三田寛子（59）は1991年6月に婚約会見、11月28日に挙式・披露宴を行った。会見に三田は義姉の波野好江さんから贈られた朱色の帯と大きな婚約指輪を付けて臨んだ。

帯は十八代目中村勘三郎さんの妻・好江さんが婚約会見の際に身につけたもの。宝石の大きさに三田は「私には良すぎるもの。とにかくどこに行ってもなくし物の王者のなので、お母さまに“当日指輪だけは忘れないでね”と言われて、とにかく昨日は抱いて寝ました」とのろけていた。

プロポーズについても語り、三田の京都の実家付近にある鴨川の川べりでされたことを告白。三田は友人と円山公園にしだれ桜を見に行った後にプロポーズを受けたことをうれしそうに語っていた。

同年11月の挙式は東京・虎ノ門のホテルオークラで行われた。歌舞伎関係者の他に、森光子さん、中森明菜（60）、和田アキ子（75）らが約900人が出席。明菜は「同期では私が一番早いと話していたのですが、私はまだですね」と祝福した。式では3度のお色直し。三田が徹夜をして作ったというウエディングケーキに入刀した。「歌舞伎役者の妻として頑張っていきたい」と涙ながらに決意を口にしていた。