歌舞伎俳優の4代目中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が都内で記者会見を行い、婚約したことを報告した。

まさに“正統派”といえる会見。金屏風の前に並び、報道陣からの質問に回答。馴れ初めや互いの呼び名を明かす場面では、恥ずかしそうにほほえみ合いながらコメント。会見場は終始幸せムードに包まれた。

近年では、山里亮太&蒼井優夫妻やDAIGO&北川景子夫妻、長友佑都＆平愛梨夫妻などがふたりそろって生報告。報道陣からの質問に答え、馴れ初めや互いの印象について明かした。

歌舞伎界での婚約会見は、2013年尾上菊之助、波野瓔子さん以来ぶり。2016年に片岡愛之助が妻の藤原紀香と結婚報告会見を行い、片岡の紋付袴姿と藤原の着物姿も話題となった。25年4月に妻・杏奈さんと結婚した中村七之助は、結婚会見は行わなかったものの6月30日の結婚披露宴直前に報道陣の取材に応じた。

近年では結婚報告の形が変化。嵐の二宮和也や岡田将生&高畑充希夫妻、SUPER EIGHTの村上信五など、事務所を通じた発表やSNSでの報告が主流となっている。