DIR EN GREYのShinya（Dr）が自身のInstagramを更新し、LUNA SEAのSUGIZO（Ｇ）との貴重な2ショットを披露した。

【写真】ルナフェスでのLUNA SEA・SUGIZOとDIR EN GREY・Shinyaの熱い2ショット

■『LUNATIC FEST. 2025』に出演したShinya「DIR EN GREY以外全部観ました！」

11月8日・9日に千葉・幕張メッセで開催された『LUNATIC FEST. 2025』の初日（8日）にDIR EN GREYが出演。

Shinyaは「LUNATIC FEST. 2025 幕張メッセお疲れ様でした！」とフェスへの熱い思いと感謝を綴った。続けて「家からメイクを仕上げて会場入りし、トップのNovelbrightからラストのLUNA SEAまでDIR EN GREY以外全部観ました！素晴らしいフェスをありがとうございました」とコメント。そして、SUGIZOとの2ショットを披露した。サングラスをかけライダースジャケット姿のSUGIZOがShinyaの肩に手を乗せている。ふたりの和やかな表情からは、バンド感の熱い交流が伺える一枚だ。

SNSには「大好きなふたりの2ショットヤバイ！」「素敵なお写真ありがとう」「美しすぎます」と喜ぶファンのコメントが溢れていた。

■DIR EN GREYメンバーが続々とルナフェスオフショットを披露

また、ベースのToshiyaは自身のXを更新。「最高の時間でした。LUNATIC FEST. 2025に携わって下さった全ての人々に感謝。そして、偉大なLUNA SEAに最大限のリスペクトを。おやすみなさい」と綴った。この投稿では、フォトスポットで赤いベースを持って撮影した自身のソロショットを披露。

そして、別の投稿では「まさか、ご本人のベースを使わせてもらえるとは…」とコメントし、LUNA SEA・Jの赤いベースがケースに収まっている写真を公開した。

さらに、ギターのDieもInstagramを更新し、フェスの熱狂を伝えた。「昨日の余韻がまだ抜けない。LUNATIC FEST. 2025 DAY1本当に最高の一日だった。今回もお誘いいただいたLUNA SEAのメンバー様に感謝します。そして最後に真矢さんの元気なお姿を拝見できて嬉しかったです」と感想を綴り、自撮りショットを披露。LUNATIC FEST.のタイムテーブルが映り込んでおり、舞台裏の熱気が伝わってくるような1枚だ。続けて「昨日喫煙所を通った時にかっこいい兄さんがいるなと思ったらSOPHIAの黒さんでした。めっちゃ男前」とコメントと共にSOPHIAのベーシスト・黒柳能生との2ショット（2枚目）も公開している。

そして、ボーカルの京もInstagramを更新。「ルナフェスお疲れ様でした。LUNA SEAのメンバーの皆様 会場で観てくださった皆様。本日はありがとうございました。明後日からDIR EN GREYはツアースタートします。またいつか皆様に会えます様に。じゃまたね。というメッセージと共に、自身のショットを公開した。

■LUNA SEA・真矢がステージにサプライズ登場

2日間、大盛況となった『LUNATIC FEST. 2025』。闘病中のドラマー真矢がサプライズでステージに登場した。

LUNA SEA公式Instagramには「最狂のラインナップが最強のパフォーマンスで最幸の景色を創り出してくれました ルナフェスで生まれた奇跡の数々を希望と力に変えてLUNA SEA はまた、新たな旅に出発します！」というメッセージを記し、SUGIZO、RYUICHI、INORAN、J、真矢、サポートを務めた淳士（SIAM SHADE）の6人のステージショットが公開された。

SNSには「LUNA SEA最高！」「写真だけで泣けてきます」といった声や「淳士さんありがとう」と淳士への感謝のメッセージも多く集まった。