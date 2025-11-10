歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行い、詰めかけた報道陣へ“粋”なプレゼントを贈った。

報道陣は約50人、テレビカメラは7台が集まった。報道陣へ配られたのは和菓子の老舗「萬年堂」のまんじゅう。パッケージには、守札を入れた「筒守」を交差させた成駒屋祇園守紋があしらわれていた。

この日、能條は、ピンクの着物に金の帯を合わせたあでやかな姿で登場。ピンクの着物は橋之助の母で女優の三田寛子が結婚会見で着用したもの。帯も三田から借りた。「凄く身が引き締まる。お義母さんのパワーが入っている気がしていて、嬉しいです」とほほ笑んだ。橋之助はグレーの落ち着いた雰囲気の着物を身にまとった。

橋之助は能條が話している間、終始愛くるしいまなざしで見つめていた。お互いに「愛未」、本名から「くにちゃん」と呼び合う。出会いは21年1月のミュージカル「ポーの一族」での共演。同年に交際を開始。そして今年7月米・ハワイでプロポーズした。挙式・披露宴は来年初夏の予定。