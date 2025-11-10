ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬µÜß·º´¹¾¤È½©¸µºÍ²Ã¤È¤Î¡È¤³¤ì¤¾¿´Í§¥È¥ê¥ª¤Ã¤Æ¤æー¼Ì¿¿¡É¸ø³«¡Ö3¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥â¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÅçÍ¥»Ò¡¦µÜß·º´¹¾¡¦½©¸µºÍ²Ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¥·¥ç¥Ã¥È①～③
ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸¥°¥ëー¥×AKB48¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜß·º´¹¾¤È½©¸µºÍ²Ã¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤Ï11·î3Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢1Éô¤ËµÜß·¤È½©¸µ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ç¸ø³«¡£
ÂçÅç¡õµÜß·¤¬½©¸µ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦»Ñ¤ä¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿3¿Í¤¬´¥ÇÕ¤·¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤ëÍÍ»Ò¡¢Ï¯ÆÉ·à¤ËÎå¤à»Ñ¤Ê¤É³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÅç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾¿´Í§¥È¥ê¥ª¤Ã¤Æ¤æー¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º´¹¾¤Á¤ã¤óºÍ²Ã¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥ê1Éô¤Ç¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·2¿Í¤È¤¤¤ë»þ¤Î¼«Ê¬¤Ã¤Æ¹¥¤¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥â¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£