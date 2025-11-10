·ÝÇ½¿Í¤Î·ëº§È¯É½²ñ¸«¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¡¡ÂÎ©Íü²ÖÉ×ÉØ°ÊÍè¡¡²áµî¤Ë¤ÏÁó°æÍ¥¡õ»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢³¤Ï·Â¢¡õ¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê29¡Ë¤È¸µÇµÌÚºä46¤Î½÷Í¥¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º§Ìó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ëº§È¯É½²ñ¸«¤Ï¡¢23Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷Í¥¤ÎÂÎ©Íü²Ö¡¦¼êÏÃ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHANDSIGN¡×¤ÎTATSUÉ×ÉØ°ÊÍè¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏSNS¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÈ¯É½¤¬°ìÈÌ²½¤·¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ì³¦¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯1·î¤Ë»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡ÊÅö»þ¤Ï»ÔÀî³¤Ï·Â¢¡Ë¤È¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤¬º§Ìó¤ò¡¢16Ç¯3·î¤ÎÊÒ²¬°¦Ç·½õ¤È½÷Í¥¤ÎÆ£¸¶µª¹á¤¬·ëº§¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¸«¤ÇÊó¹ð¡£¤Ê¤ª¡¢¶¶Ç·½õ¤ÎÉã¡¦ÃæÂ¼¼Ç´å¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤â¡¢1991Ç¯¤Ëº§Ìó²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Ï¡¢16Ç¯1·î¤Ë²Î¼ê¤ÎDAIGO¤È½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Î¸ÀÍÕ¡ÖKSK¡Ê·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£19Ç¯6·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»³Î¤¤ÎÁêÊý¡¦¤·¤º¤Á¤ã¤ó¤¬ÍðÆþ¤·¡¢¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£