神鋼線、上期経常は49％減益で着地、上期配当を15円増額

神鋼鋼線工業 <5660> [東証Ｓ] が11月10日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比49.4％減の3.4億円に落ち込み、通期計画の9.5億円に対する進捗率は36.5％にとどまり、5年平均の42.8％も下回った。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の6億円に伸びる計算になる。



同時に、上期配当を10円→25円に増額した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比7.5％減の3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.9％→3.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

