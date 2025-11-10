歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行い、なれそめやプロポーズの秘話を明かした。

報道陣は約50人、テレビカメラは7台が集まった。能條は、ピンクの着物に金の帯を合わせたあでやかな姿で登場。ピンクの着物は橋之助の母で女優の三田寛子が結婚会見で着用したもの。帯も三田から借りた。「凄く身が引き締まる。お義母さんのパワーが入っている気がしていて、嬉しいです」とほほ笑んだ。橋之助はグレーの落ち着いた雰囲気の着物を身にまとった。

橋之助は能條が話している間、終始優しいまなざしで見つめていた。お互いに「愛未」、本名から「くにちゃん」と呼び合う。出会いは21年1月のミュージカル「ポーの一族」での共演。同年に交際を開始。「好きで、お付き合いしてもらいたいと思っています」。告白の言葉はストレートだった。今年7月米・ハワイでプロポーズ。「これから愛未にたくさんいい思いをさせられる男でいますから、結婚してください」と伝えた。

梨園の妻になることについて能條は「不安を感じたりということは全く無かったと言えば嘘になります。とにかく橋之助さんがいてくだされば、私はもう何が起きてもきっと大丈夫だろうと確信しておりますので、大丈夫です」と力を込めた。

そして2人は「頑張りましょう」と見つめあった。

能條は梨園の妻になるため始めたこととして「本当に基礎的なところからのスタートになってしまうのですが、やはり着物は必須になりますので、私は今までこう着物を着る機会が少なかったものですから、そういった着物の着こなしや決まり事などを学んでいきたいと思います」と語った。「まだまだ勉強しなければならないことは山ほどありますので、少しずつ頑張りたいと思います」と意気込み。

さらに三田の勧めで「筆ペン」もスタート。「お義母さまからも“橋之助の漢字を上手に書けるようになるといいよ”と教えてもらったので」とほほ笑んだ。三田の存在に「私が不安になりすぎないように常に気に掛けてくださる」と感謝した。

橋之助は能條の料理の腕前について「凄く上手」と絶賛。「愛未はお弁当作ってくれたりする。ふわふわたまごのオムライスが好き。これからいっぱい作ってもらうのが楽しみ」と声を弾ませた。

挙式・披露宴は来年初夏の予定。