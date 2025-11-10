歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行い、結婚の決め手を明かした。

報道陣は約50人、テレビカメラは7台が集まった。能條は、ピンクの着物に金の帯を合わせたあでやかな姿で登場。ピンクの着物は橋之助の母で女優の三田寛子が結婚会見で着用したもの。帯も三田から借りた。「凄く身が引き締まる。お義母さんのパワーが入っている気がしていて、嬉しいです」とほほ笑んだ。橋之助はグレーの落ち着いた雰囲気の着物を身にまとった。

橋之助は能條が話している間、終始愛くるしいまなざしで見つめていた。お互いに「愛未」、本名から「くにちゃん」と呼び合う。出会いは21年1月のミュージカル「ポーの一族」での共演。同年に交際を開始。今年7月に米・ハワイでプロポーズした。

橋之助は「まだ役者として自分自身どうなっていくか分からないという焦り」から結婚に踏み切れなかったというが「それを待っているよりも1つ責任を持って自分の好きな歌舞伎に対して真摯（しんし）に向かっていくことでそれが自分のパワーになるんじゃないかという考え方に少しずつ、お役を頂戴するたびに、考え方が変わってまいりました」とした。

能條は「およそ4年半お付き合いをさせて頂きまして、その中で彼の人をおもいやりれる心配り。自分のことよりも大切の人たちの為にという、とにかく人情が厚くて、正義感が強くって、困ってる人がいたら、迷いなく手を差し伸べることのできる本当にまっすぐな優しさを持ってる人です」と人柄を称賛し「私が生きてきた人生の中で最も心から尊敬できる人です。ですので、彼と生涯を共にしたいと思うまでには時間はかかりませんでした」と振り返った。

挙式・披露宴は来年初夏の予定。