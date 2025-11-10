歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と、元乃木坂46のメンバーで女優の能條愛未（31）が10日、東京・ホテルニューオータニで婚約会見を行い、なれそめやプロポーズの秘話を明かした。

報道陣は約50人、テレビカメラは7台が集まった。能條は、ピンクの着物に金の帯を合わせたあでやかな姿で登場。ピンクの着物は橋之助の母で女優の三田寛子が結婚会見で着用したもの。帯も三田から借りた。「凄く身が引き締まる。お義母さんのパワーが入っている気がしていて、嬉しいです」とほほ笑んだ。橋之助はグレーの落ち着いた雰囲気の着物を身にまとった。

橋之助は能條が話している間、終始愛くるしいまなざしで見つめていた。お互いに「愛未」、本名から「くにちゃん」と呼び合う。出会いは21年1月のミュージカル「ポーの一族」での共演。同年に交際を開始。「好きで、お付き合いしてもらいたいと思っています」。告白の言葉はストレートだった。

今年7月米・ハワイでプロポーズ。「これから愛未にたくさんいい思いをさせられる男でいますから、結婚してください」と伝えた。オーシャンビューのレストランで橋之助がひざまずき指輪を渡すというロマンチックなシチュエーション。指輪は高級ブランド「ハリー・ウィンストン」の0・7カラットのもの。橋之助は「がんばりました」とはにかんだ。

プロポーズにうなずいた能條は当時を振り返り「この日のために、今、どんな言葉を言うのかとか、この指輪を選ぶときも一生懸命、私のことを思って選んでくれたのかなって思うとそれだけで涙が止まらなかったです」と感激していた。

しかし“ハプニング”も起きていた。予約していた店は「ドレスコードあり」。しかし橋之助は「革靴も長ズボンも持ってきていなかった。これはまずいと思って」とダッシュで買い物へ。「ハワイ滞在で唯一、値札を見ずに買った買い物」と笑わせた。