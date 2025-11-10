防衛省は来年度から、複数の対艦ミサイルの弾頭にＡＩ（人工知能）を搭載し、相互通信を可能にする制御システムの開発に乗り出す。

ＡＩが最適な飛行経路や手段を算出することで、遠方の敵艦艇に対する自衛隊の対処力を向上させる狙いがある。日本への攻撃を思いとどまらせる抑止力の強化にもつなげたい考えだ。

現行の制御システムは、地上からの指示でミサイルを１発ずつ、離れた海上の目標物まで誘導する。誘導弾は目標物に近づくと、自身のレーダーで敵艦艇を見分けて撃破する仕組みだ。

誘導弾は近年、長射程化が進む。敵艦艇などのミサイル射程圏外から反撃できる「スタンド・オフ・ミサイル」は、１０００キロ・メートル超の射程を有する。飛行時間が長くなれば妨害を受ける危険性が高まり、移動する艦艇に回避行動や迎撃態勢を取られる懸念もある。

新たなシステムでは、飛行中の誘導弾が相互に通信できることを想定する。敵の通信を妨害する「電波妨害装置」や、迎撃を回避する「おとり」の弾頭にもＡＩを搭載し、連携させる。飛行中でも情報が更新されて経路を柔軟に変更できるため、どの手段を組み合わせれば効果的なのかを判定できるようになる見通しだ。

同省は検証費用として、２０２６年度予算案の概算要求に２億円を計上した。高性能ＡＩの開発状況や費用対効果を３年間かけて見極め、２９年度以降の実用化を目指す。研究開発は、ＡＩを搭載する装備品のリスク管理に関するガイドライン（指針）に沿って審査が行われる。