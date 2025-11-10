歌舞伎俳優中村橋之助（29）と元乃木坂46の能條愛未（31）が10日、婚約を発表し、都内ホテルでそろって会見を行った。26年初夏に、都内ホテルで挙式、披露宴を執り行うという。

金びょうぶを前にした会見。橋之助は「しっかりと皆さまにご報告したかったのと、金びょうぶの前に愛未と2人で並びたかった」と、会見を行った理由を語った。

さらに橋之助は「父と母に会見させていただきたいと言った時、即答で『それはやりなさい』と言ってくれた」と話した。

歌舞伎俳優の婚約会見は、13年2月の尾上菊之助（現在の8代目菊五郎）と、中村吉右衛門さんの四女瓔子（ようこ）さん以来となる。

◆中村橋之助（なかむら・はしのすけ）1995年（平7）12月26日生まれ、東京都出身。屋号は成駒屋。8代目中村芝翫とタレント三田寛子の長男。00年9月歌舞伎座「京鹿子娘道成寺」などで初代中村国生を名乗り初舞台。16年10、11月歌舞伎座「一谷嫩軍記（いちのたにふたばぐんき）」などで4代目橋之助襲名。弟中村福之助、中村歌之助と行う自主公演「神谷町小歌舞伎」も人気。ほか、舞台「サンソン−ルイ16世の首を刎ねた男−」、NHK大河ドラマ「毛利元就」、映画「シンペイ〜歌こそすべて〜」など出演。

◆能條愛未（のうじょう・あみ）1994年（平6）10月18日生まれ。神奈川県出身。小学生時代から歌やダンス、バレエのレッスンを受け、ミュージカル出演経験も。11年8月乃木坂46に1期生として加入。12年2月のデビューシングル「ぐるぐるカーテン」で選抜入り。18、19年ミュージカル「少女革命ウテナ」で主演。同年12月にグループを卒業。演技力に定評があり、舞台「新・熱海殺人事件」「グッドバイ」「憂国のモリアーティ」など多数、映画は「死の実況中継 劇場版」など。163センチ。血液型A。