米大リーグ（MLB）

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。試合後に撮影されていた、大谷翔平投手と山本由伸投手が歓喜を分かち合う“秘蔵の1枚”に米ファンから反響が寄せられている。

フィールド上で、歓喜の輪が広がった。中央には、「World Series Champions」と書かれたTシャツを着た山本。右側から笑顔の大谷に抱きかかえられると、天を仰ぎながら喜びを爆発させている。横では微笑む園田通訳の姿も。WSのMVPを受賞した山本を大谷が称えた印象的な1枚だ。

球団カメラマンを務めるキャリー・ジョルダーノさんが日本時間10日、自身の公式インスタグラムに「2連覇!!!」とつづって実際の画像を公開。ファンからは感動の声が寄せられた。

「あなたの写真は最高よ！」

「素晴らしい仕事をしたね！」

「信じられない試合だ。一生忘れないよ」

「いつものように、伝説的な写真だ。数少ない人しかできない方法で歴史を捉えてくれてありがとう」

WSで3勝と大活躍した山本はサイ・ヤング賞の最終候補に選出されている。大谷はシルバースラッガー賞を3年連続で受賞。ナ・リーグMVP最終候補にも入っている。



（THE ANSWER編集部）