¡ÖÂÎ·¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¡¢¡×¢ª ²ò·è¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤ÎÂ¨ÀïÎÏ♡¡Ö¤æ¤Ã¤¿¤ê¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥«ー¥È¤òÀü¤¤¤¿¤È¤¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£º£²ó¤Ï¡¢½©Åß¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Î¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
È´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ëV¥Í¥Ã¥¯¥È¥Ã¥×¥¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥ºV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥ÐーZ¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤á¤ÎÃå¾æ¤Ç¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤¬³ð¤¤¤½¤¦¡£¸ª¤¬Íî¤Á¤ëÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¤â½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£Àõ¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢È©¸«¤»¤Ï¤Û¤É¤è¤¯¥»ー¥Ö¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥ê¥Ã¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥Þ¥ó¥Í¥êÂÇÇË¤Ë¡ý ½Å¤ÍÃå¤·¤ä¤¹¤¤¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ñ¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎKumiko¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¹ø¤¢¤¿¤ê¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¿ÈÉý¤â¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥Ïー¥Õ¥¸¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¥¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î³«¤¶ñ¹ç¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¤ê¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ï¼ó¸µ¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤¥¿ー¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ò»Å¹þ¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ºÙ¿È¤Î¥¹¥«ー¥È¤Ç°ú¤»»¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¸«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M