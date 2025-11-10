初公開の本編映像も！ 堺雅人×井川遥『平場の月』、星野源書き下ろし主題歌にのせたSPトレーラー到着
堺雅人が主演を務め、井川遥が共演する映画『平場の月』より、星野源が書き下ろした主題歌「いきどまり」にのせておくるスペシャル・ロング・トレーラーが解禁された。
【動画】青砥（堺雅人）と須藤（井川遥）の恋と星野源による主題歌「いきどまり」の歌詞がリンク！ ほろ苦くも希望の余韻を残すSPロング・トレーラー
第32回山本周五郎賞を受賞した朝倉かすみの同名小説を映画化する本作は、リアルで切ない35年越しの初恋ラブストーリー。“恋愛ドラマの名手”と呼ばれる土井裕泰が監督を務める。脚本は、『ある男』で第46回日本アカデミー賞最優秀脚本賞、第44回ヨコハマ映画祭脚本賞を受賞した向井康介。
主人公の青砥健将役に8年ぶりの映画主演となる堺雅人、青砥が中学時代に思いを寄せていた須藤葉子役に井川遥。また、2人の中学生時代を坂元愛登と一色香澄が演じ、中村ゆり、でんでん、吉瀬美智子、成田凌、そして堺と11年ぶりの共演となる大森南朋らが脇を固める。
このたび、星野源書き下ろしの主題歌「いきどまり」にのせたスペシャル・ロング・トレーラーが到着。
青砥が「お前、あの時何考えてたの？」と尋ねると、須藤が「夢みたいなことだよ。夢みたいなことをね、ちょっと」と答える印象的なシーンや、公園で愛おしそうに須藤を見つめる青砥など、未公開本編映像も解禁。さらには、須藤にとって青砥が「初恋のキミ」だと明かす須藤の妹・みっちゃん（中村ゆり）や、青砥とともに印刷工場で働く安西知恵（椿鬼奴）らとの微笑ましいシーンも含まれており、2人の日常を取り巻く人々の姿も映し出される。青砥と須藤の恋の満ち欠けと主題歌の歌詞がリンクし、ほろ苦くも希望の余韻を残す映像となっている。
さらに、星野源の主題歌「いきどまり」の配信も決定。11月14日0時より配信開始される。
星野源が脚本を読み、ピアノをぽろぽろと鳴らしながら作曲したという「いきどまり」は、まるで降りそそぐ月明かりのように紡がれるピアノの旋律と儚げな歌声で、交差する青砥と須藤の想いをより鮮明に浮かび上がらせ、優しい光で包み込む。そんな主題歌を映画と一緒に楽しみたい。
映画『平場の月』は、11月14日より全国公開。
