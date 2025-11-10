高橋海人、ベトナム家族旅行で予想外の事態に 遊園地でのドラマ撮影中のピンチも告白
King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が、11日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 仕組まれた犯罪＆危険な勘違い2時間スペシャル』（後8：00〜後8：54）に出演する。
【番組カット】バラエティー初ソロ出演！笑顔のHANA・MOMOKA
VTRでは、大阪市で起きた替え玉連続殺人事件を再現。山形県に住む女性のもとに、「住民票の変更書類に不備があった」という電話がかかってくる。身に覚えがなく大阪に住む父とは連絡が取れないため、不審に思った女性が父の戸籍を取り寄せると、2ヶ月も前に父が死亡したとの記述があった。さらに、警察から見せられた検視の写真は父ではなかった。父に何が起こったのか。それは“ある中国人の女”が計画した巧妙な替え玉殺人だった。指名手配から5年も逃亡した女の恐ろしい犯行とは。
スタジオでは、ゲストが食にまつわるエピソードをトークする。「牡蠣にあたったことがある」という高橋は、遊園地でのドラマのロケ中に腹痛に襲われる大ピンチに。周囲の人にバレないようにあるものを使って顔を隠し、人目を避けてトイレへ向かった出来事を振り返る。
また、夏のロケでおにぎりにあたってしまった芳根京子は「ものすごくきつくて、メイクをしていたらどんどん体調が悪くなって」と、夏場の食べ物には気を付けるようになった過酷な体験を明かす。
さらに、高橋はダイビングを楽しむため、家族でベトナム旅行に出かけたという。しかし、約束したはずの連絡が来ないため問い合わせたところ、予想もつかない事態でダイビングがキャンセルに。まさかの理由にスタジオ中が驚く。
