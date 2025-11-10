宿泊客以外も天然温泉を楽しめるように！HOTEL R9 Premium 川俣駅前「明和温泉 川俣の湯」

群馬県邑楽郡明和町の「HOTEL R9 Premium 川俣駅前」に併設する天然温泉「明和温泉 川俣の湯」にて、日帰り入浴がスタート。

2025年11月10日(月)11時より、宿泊客以外も天然温泉を楽しめるようになりました☆

HOTEL R9 Premium 川俣駅前「明和温泉 川俣の湯」

日帰り入浴開始日時：2025年11月10日(月) 11:00

場所：群馬県邑楽郡明和町中谷115-1 HOTEL R9 Premium 川俣駅前 1階(受付2階)

営業時間：

＜月曜日＞ 6:00〜9:00(最終受付 8:30)／15:00〜24:00(最終受付 23:30)

＜火曜日〜土曜日＞ 6:00〜9:00(最終受付 8:30)／11:00〜24:00(最終受付 23:30)

※11月10日(月)のみ営業時間を11:00〜24:00といたします。

利用料金(税込)：大人・平日 500円、土日祝 600円／小人・全日 300円

株式会社デベロップが運営する「HOTEL R9 Premium 川俣駅前」内の温泉施設「明和温泉 川俣の湯」で、日帰り入浴の利用が開始されました！

群馬県明和町で初となる天然温泉で、地域の方々も気軽に立ち寄れる癒しの場となります。

「美肌の湯」と富士山の銭湯絵

「明和温泉 川俣の湯」は、豊富なミネラルを含む無色透明のナトリウム-塩化物温泉です。

天然の保湿成分「メタケイ酸」を多く含み、肌にうるおいを与える「美肌の湯」として注目されています。

大浴場の壁一面には、銭湯絵師によって描かれた見事な富士山の絵が施されており、美しい景色を眺めながらリラックスした時間を過ごせます。

また、男性浴場には高温ドライサウナも完備されており、温泉とともに「ととのう」体験も楽しめます。

レストラン「THE R9 DINING」

施設内にはレストラン「THE R9 DINING」も併設されています。

「フレンチをもっと身近に、ワインをもっと気軽に」をコンセプトに、地元の食材を活かした本格的なフレンチやイタリアンを中心に、和・洋・中の幅広いメニューが提供されています。

ランチタイムはカジュアルに、ディナータイムはワインとともに本格コースを堪能するなど、様々なシーンで利用できます。

地域初の天然温泉で、心身ともに癒されるひとときを。

HOTEL R9 Premium 川俣駅前「明和温泉 川俣の湯」日帰り入浴開始の紹介でした☆

