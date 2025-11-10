Ì¾ºî¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ¡Ù¡¢ÎáÏÂ¤ËÉñÂæ²½¡¡Ãæ³ØÀ¸¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÌäÂê¤ò¸øÊç¤Î°ìÈÌÃæ³ØÀ¸¤¬±é¤¸¤¿ÏÃÂêºî
¡¡1972Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤ÇNHK¤Ë¤ÆÁ´¹ñÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ÉñÂæ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ2025¡Ù¤¬¡¢12·î5Æü¡Á9Æü¤ËÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤¬Êú¤¨¤ëÆü¾ï¤ÎÌäÂê¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼²½¤·¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤ë°ìÈÌÃæ³ØÀ¸¤¬±é¤¸¡¢Åö»þ¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿NHKÀ©ºî¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï1962Ç¯ÅÙ¤Î¡ØÃæ³ØÀ¸¼¡Ïº¡Ù¡£¤½¤Î¸å¡ØÃæ³ØÀ¸»þÂå¡Ù¡¢¡Ø¹â¹»À¸»þÂå¡Ù¡¢¡Ø¤ï¤ì¤é¹â¹»À¸¡Ù¡¢¡ØÃæ³ØÀ¸·²Áü¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ¡Ù¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊüÁ÷´ü´Ö¤ÏÄÌ»»50Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤Î»þÂå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ÎÆü¾ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¬Êú¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¶µ°é¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âº£Ç¯¤È½Å¤Ê¤ë¡¢ÂçºåËüÇî¤¬¤¢¤Ã¤¿1970Ç¯¤òÉÁ¤¯¡£²¿¤â¤«¤â¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯·üÌ¿¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿3Ç¯À¸¤ÎÈà¤é¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÊ¸²½º×¤Ç¡¢¼«¼ç±Ç²è¤ËÄ©¤à¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤Èà¤é¤ÎÀÄ½Õ¡£Ç®¤¤ÀÄ½Õ¤Ï¡¢´Ñ¤ë¤â¤Î¤Îº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£·ÈÂÓ¤äSNS ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ðÊó¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬º£¤è¤ê¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ä¼ê»æ¡¢¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿®Íê¤äå«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£¾¼ÏÂ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤ÆÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤É¤ó¤Ê¶¦ÌÄ¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤Î¤«¡£
¡¡¼çÌò¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ò¥«¥ë¤Î¸ë¡Ù¤Ç³èÌö¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø1789¡½¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡½¡Ù¤Ç¤â¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾®Æî¸÷»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó±é·à¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Ç¡¢¼ç±é¤ÎÆü¸þæÆÍÛ¤ò±é¤¸¤¿ÆóµÜÎéÌ´¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡ØHUNTER x HUNTER¡ÙTHE STAGE¤Ë½Ð±é¤Î¿¥ÉôÅµÀ®¡¢º£Ç¯¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¤Î»°ËÜÌÚÂçÊå¡¢ÉñÂæ¡Ø¥¢¥µ¥ë¥È¥ê¥ê¥£¡Ù¤Ç³èÌö¤Îº´ÁÒ½é¡¢ÉñÂæ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡Ù¤Ç¤âÇ®±é¤ò¸«¤»¤¿ÆóÉÓÍ²Ã¤Ê¤É¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤ÇÁíÀª25¿Í¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ÇÑ¹»À£Á°¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Ï·É×ÉØ¤È¤½¤ÎÂ¹¡£Ï·É×ÉØ¤¬ÀÅ¤«¤ËÏÃ¤·½Ð¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Ê¤¡¡£ÀÎ¤Ï¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¤À¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×
¡Ö¤â¤¦50Ç¯¤âÁ°¤À¤â¤Î¡×
¡Ö¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤ÏÊ¸²½º×¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¼«¼ç±Ç²è¤µ¡£µÓËÜ¤â»£±Æ¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¡£¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÎÇ¯¡£
²¿¤â¤«¤â¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤òÎÏ¶¯¤¯·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¼õ¸³¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤ËÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¹¤ë¤Ê¡×
¶¯À©¤äÊÐ¸«¡¢º¹ÊÌ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á¡ºÙ¤Ç²õ¤ì¤½¤¦¤Ê°ì½Ö¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£
¡Öº£¤ÎËÍ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Îº£¤Ç¤¹¡ª¡×
ÀÄ½Õ¤ÎÑëÆá¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¶«¤Ó¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë´ñÀ×¤òÀ¸¤à¡£
¢£½Ð±é
Âç»³°ì¡ÊÀèÀ¸/Ã´Ç¤¡Ë: ¾®Æî¸÷»Ê
µÌ·òÆó¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: ÆóµÜÎéÌ´
»³ÅÄÅ¯Ìé¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: ¿¥ÉôÅµÀ®
¸ÅÌÐÅÄÀµµ±¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: »°ËÜÌÚÂçÊå
ÎëÌÚµ®»Ê¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: ÀÐÅÏ¿¿½¤
²£»³ºé»Ò¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: º´ÁÒ½é
º´¡¹ÌÚÅµ»Ò¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: »°ÅÄÈþ¿á
ÀÐÀîÄ¾Èþ¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: ÉðÅÄÃÒ²Ã
¿¹µ×»Ö¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: µÈÅÄÃÎ±û
³ßÂ¼ÈË¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: ß·î´Ç«±û
¿ÀÌîÀ¶¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: »á²ÈÏ¡
ÃÓÅÄ¼£¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: À¾ÀîÌ¨´õ
ÀÄ»³¤â¤â»Ò¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: ÅèÂ¼¿´°É
·ªÎÓ¤µ¤¯¤é¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë: °ËÆ£¤¢¤¤¤ß
»³ÅÄ»°Ïº¡ÊÅ¯Ìé¤ÎÉã¡Ë: ¤ª¤Ð¤é¤è¤·¤ª
º´¡¹ÌÚÀµÍº¡ÊÅµ»Ò¤ÎÉã¡Ë: ¿Þ»Õ¸÷Çî
µÌ·ò¸ã¡Ê·òÆó¤Èºé»Ò¤ÎÂ¹¡Ë: ÌÐ¼êÌÚÎú
µÌ·òÂÀÏº¡Ê·òÆó¤ÎÉã¡Ë/µÌ·òÆó¡Ê·òÆó¤Î55Ç¯¸å¡Ë: °Â·ÝÉð»Ê
ÃÓÅÄ·Ã»Ò¡Ê¼£¤ÎÊì¡Ë/µÌºé»Ò¡Êºé»Ò¤Î55Ç¯¸å¡Ë: ÀÆÆ£¥ì¥¤
ÀÐÀî¤â¤È»Ò¡ÊÄ¾Èþ¤ÎÁÄÊì¡Ë: Ì¸À¸Â¿´¿»Ò
º´Æ£¹á¡ÊÀèÀ¸/ÊÝ¸±¡Ë: ÆóÉÓÍ²Ã
ß·ÅÄ¼Â¡ÊÀèÀ¸/²»³Ú¡Ë: ÅÄÃæÉ·
¹õºêÀ¿¡ÊÀèÀ¸/ÂÎ°é¡Ë: ¾®³Þ¸¶·ò
Ä¼»È²Ï¸¶ÆóÏº¡ÊÀèÀ¸/¶µÆ¬¡Ë: ¹¬Â¼µÈÌé
¿¿ÊÉË§Íº¡ÊÀèÀ¸/¹»Ä¹¡Ë: Ä¹¸Í¾¡É§
¢£½Ð±é
