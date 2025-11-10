HANA・MOMOKA、バラエティーソロ初登場 “MCがうまくなる方法”を質問
7人組ガールズグループ・HANAのMOMOKAが、11日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース 仕組まれた犯罪＆危険な勘違い2時間スペシャル』（後8：00〜後8：54）に出演する。
【番組カット】MOMOKAにMC術を伝授するMC陣
VTRでは、大阪市で起きた替え玉連続殺人事件を再現。山形県に住む女性のもとに、「住民票の変更書類に不備があった」という電話がかかってくる。身に覚えがなく大阪に住む父とは連絡が取れないため、不審に思った女性が父の戸籍を取り寄せると、2ヶ月も前に父が死亡したとの記述があった。さらに、警察から見せられた検視の写真は父ではなかった。父に何が起こったのか。それは“ある中国人の女”が計画した巧妙な替え玉殺人だった。指名手配から5年も逃亡した女の恐ろしい犯行とは。
MOMOKAは、ソロでのバラエティーは初登場となる。笑福亭鶴瓶に聞きたいことがあるというMOMOKAは「MCがめちゃくちゃみんな苦手で」と切り出し、鶴瓶にMCのやり方を質問する。そこから小峠英二、コカドケンタロウらを交えて繰り広げられる鶴瓶のトークを見たMOMOKAが「わかりました！」と導き出した“MCがうまくなる方法”にスタジオは爆笑に包まれる。
また、VTRにちなんだ“人違い”に関するトークでは、MOMOKAが「実家でお父さんにお母さんに間違えられて」と、家族とのユニークなエピソードを披露する。
