本格的なマシンから手軽なアイテム！デカトロン“おうちフィットネス”製品
フランス発のスポーツブランド「デカトロン（DECATHLON）」は、“おうちフィットネス”向けの製品ラインアップを拡充しました。
本格的なマシンから手軽なアイテムまで、自宅で快適にトレーニングを楽しめる新製品が登場しています☆
デカトロン“おうちフィットネス”製品
デカトロンが、“場所を選ばず、誰もが続けられるスポーツ体験”をテーマに、“おうちフィットネス”製品を拡充！
限られたスペースでも効果的に体を鍛えられる、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃っています。
本格的なトレーニングマシン
価格：149,900円
硬木を使用した、モダンでスマートなデザインの「ローイングマシン」。
折りたたむと自宅のインテリアに溶け込み、ベンチとしても使用できます。
電源コード不要のセルフパワー式で、スマート性能も備えています。
価格：39,900円
「エクササイズバイク BIKE INITIAL」は、わずか5秒で折りたたみ・展開が可能。
折りたたみ時は幅43cmと超コンパクトになり、隙間スペースにも収納できます。
静音性にも優れ、快適なペダリングを実現します。
手軽に取り入れられるフィットネスグッズ
価格：2,490円
吸着効果で滑らかな平面に簡単に取り付けられる、壁掛け式の「パンチングバック」。
空気を抜けばコンパクトに収納でき、自宅で手軽にボクシングトレーニングが楽しめます。
価格：1,790円
全身のさまざまな部位をバランスよく鍛えられる「ピラティスリング」。
姿勢や可動域に応じて強度を調整でき、初心者から上級者まで幅広く活用できます。
日常の延長線上で本格的なトレーニングを楽しめる、多彩なラインアップ。
デカトロン“おうちフィットネス”製品の紹介でした☆
