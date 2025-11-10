フランス発のスポーツブランド「デカトロン（DECATHLON）」は、“おうちフィットネス”向けの製品ラインアップを拡充しました。

本格的なマシンから手軽なアイテムまで、自宅で快適にトレーニングを楽しめる新製品が登場しています☆

デカトロン“おうちフィットネス”製品

デカトロンが、“場所を選ばず、誰もが続けられるスポーツ体験”をテーマに、“おうちフィットネス”製品を拡充！

限られたスペースでも効果的に体を鍛えられる、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが揃っています。

本格的なトレーニングマシン

価格：149,900円

硬木を使用した、モダンでスマートなデザインの「ローイングマシン」。

折りたたむと自宅のインテリアに溶け込み、ベンチとしても使用できます。

電源コード不要のセルフパワー式で、スマート性能も備えています。

価格：39,900円

「エクササイズバイク BIKE INITIAL」は、わずか5秒で折りたたみ・展開が可能。

折りたたみ時は幅43cmと超コンパクトになり、隙間スペースにも収納できます。

静音性にも優れ、快適なペダリングを実現します。

手軽に取り入れられるフィットネスグッズ

価格：2,490円

吸着効果で滑らかな平面に簡単に取り付けられる、壁掛け式の「パンチングバック」。

空気を抜けばコンパクトに収納でき、自宅で手軽にボクシングトレーニングが楽しめます。

価格：1,790円

全身のさまざまな部位をバランスよく鍛えられる「ピラティスリング」。

姿勢や可動域に応じて強度を調整でき、初心者から上級者まで幅広く活用できます。

日常の延長線上で本格的なトレーニングを楽しめる、多彩なラインアップ。

デカトロン“おうちフィットネス”製品の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 本格的なマシンから手軽なアイテム！デカトロン“おうちフィットネス”製品 appeared first on Dtimes.