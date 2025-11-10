茨城県高野連は１０日、第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠茨城県推薦校を、茨城とすることを発表した。

茨城は偏差値６９を誇る私立進学校。地元では「イバコー」の愛称で親しまれる、水戸市内の名門だ。推薦理由について、スポーツ推薦がない中、放課後の練習時間が平日９０分と限られながらも、学業と部活動の両立を図りながら活動していることや、近年は県内の甲子園出場校にたびたび勝利していることから、「県を代表するにふさわしいチームであると判断し、今年の本県２１世紀枠候補校として推薦いたします」としている。

建学の精神は「報恩感謝」。今秋の茨城県大会３回戦では強豪・常総学院に６−４で勝利。準々決勝では２０２１年夏の甲子園出場校・鹿島学園に２−０で完封勝ちし、４強入りするなど、旋風を起こした。スポーツ界でも、水戸ホーリーホックの小島耕社長ら個性的な人材を輩出していることで知られている。

来春のセンバツ出場校は３２校で、このうち２１世紀枠は２校。各都道府県推薦校から１２月には、全国９地区の候補校を各１校選出する。センバツ選考委員会は来年１月３０日に開催される。