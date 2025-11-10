EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹プロデュースのキャラクター・うぱごろう、絵本『おいでよ うぱごろう』として刊行決定
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹がプロデュースするキャラクター・うぱごろうが、絵本として刊行されることが決定した。タイトルは『おいでよ うぱごろう』（双葉社）で、2026年1月21日に発売される。作は佐藤、絵は漫画家の幸田もも子が担当し、2人にとってそれぞれ初の絵本作品となる。
うぱごろうは、佐藤が飼っているウーパールーパーをモデルに生み出したキャラクターで、これまでもグッズやコラボ企画などを通して多くのファンに愛されてきた。同作では、新たに登場する「おにごろう」との出会いを軸に、他者とのつながりや自分を大切にする気持ちを描く。
佐藤は、「自分に自信が持てない方、ついまわりと比べて凹んでしまう方、そんな人たちの背中を押せるような、元気を届けるあたたかい1冊」と同作への想いを語っており、幸田も「うぱちゃんもおにちゃんもとても愛らしくて、描きながら何度も『かわいい〜』と悶えていました」と制作の楽しさを振り返っている。
絵本の発売を記念し、佐藤による朗読会やお手振り会を含むイベント「うぱ会」も開催予定。東京公演は1月25日、都内某所にて。大阪公演は1月31日、梅田 蔦屋書店にて行われる。
また、店舗ごとのオリジナル購入特典も用意されており、EXILE TRIBE STATIONや楽天ブックスではオリジナルトレカ、星野書店では缶バッジ、Amazonでは佐藤の手描きイラストによるスマホ壁紙が配布される予定となっている。
■『おいでよ うぱごろう』書籍情報
仕様：B5判変型／32ページ／上製
発売日：2026年1月21日（水）
■発売記念イベント「うぱ会」概要
東京：2026年1月25日（日）都内某所
大阪：2026年1月31日（土）梅田 蔦屋書店
