崎太陽銀行と業務提携！リアライズコーポレーション

株式会社リアライズコーポレーションは、2025年10月27日に株式会社宮崎太陽銀行と顧客紹介業務の提携契約を締結しました。

「トラックファンド(R)」および「R.リース(R)」事業を介した連携が開始されます！

提携契約締結日：2025年10月27日(月)

提携先：株式会社宮崎太陽銀行

地域金融機関とのパートナーシップを拡充し、運送業界の活性化を目指す取り組みです。

業務提携の経緯と目的

リアライズコーポレーションが扱う「トラックファンド(R)」は、安定的な投資が可能な金融商品として投資家の間で認知が広がっています。

また、「R.リース(R)」は運送会社にとって、財務改善や事業拡大につながるメリットがあり、活用が増加しています。

一方、宮崎太陽銀行では、顧客に対するソリューション提案を強化するため、新たな金融商品やサービスを模索していました。

両社に提携メリットが見込めることから、今回の契約締結に至りました。

「トラックファンド(R)」と「R.リース(R)」について

「トラックファンド(R)」は、大型トラック・トレーラー等を投資対象とする独自の金融スキームです。

運送会社、投資家、金融機関の三者にメリットをもたらす、公共性の高い金融商品として注目されています。

「R.リース(R)」は、運送会社が車両を「買う」から「借りる」へ転換できる仕組みです。

必要な時に必要な車両を調達でき、初期コストや維持・管理コストを抑えることで、財務体質の改善に寄与します。

地域金融機関との連携を強化し、日本のインフラを支える運送会社を支援。

