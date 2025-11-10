おじいちゃんと添い寝をする老犬の姿と反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万1000回再生を突破し、「感動して涙が出そう」「安心なんだね」「このまったり感が大好き」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：昼下がり、ソファで寝るおじいちゃん→16歳の老犬が添い寝をして…ずっと見ていたい『可愛すぎる光景』】

昼下がりの老犬たち

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃんののんびりとした暮らしが紹介されています。あいちゃんは、16歳の老犬。寝ている時間が多くなり、穏やかな暮らしを営んでいるといいます。

そんなあいちゃんがお昼寝から目覚めた昼下がり、ソファでおじいちゃんがお昼寝をしていました。後輩犬の『アイス』ちゃんも、床でのんびりと日向ぼっこ中。温かな日差しの中、3人がそれぞれの安らぎの時間を過ごしていたのでした。

温かな添い寝にホッコリ

おじいちゃんがソファで寝ていることに気付いたあいちゃんは、そっとおじいちゃんに近寄ります。そして、おじいちゃんの体の上で添い寝をすることに。大好きなおじいちゃんの腕の中に顔を突っ込み、幸せそうな表情を浮かべていたそうです。

一方、おじいちゃんも、あいちゃんのちょうどいい重さが心地よかったよう。再びみんなでお昼寝をしたといいます。

お昼寝が終わると、おじいちゃんはあいちゃんを抱っこして庭へ。アイスちゃんも連れて、トイレの時間です。あいちゃんのトイレが終わるまで、おじいちゃんは岩に座って待っていたとか。まるで相棒のような2人の姿に、思わず心が温まる…。

至れり尽くせりの生活

トイレが終わると、玄関先で水分補給。お皿に新鮮な水を入れてもらい、ゆっくりと飲んだそうです。アイスちゃんと並んで遅い朝食を摂ったあとは、再びそれぞれのリラックスタイムに…。

あいちゃんはお気に入りの毛布の上でゴロンと横になり、アイスちゃんは素敵なクッションの中でニコニコ。時間を気にせず、ゆっくりまったりと暮らすあいちゃんの姿は、見ている方まで癒すパワーがありますね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「見ているこちらも温かい気持ちになります」「おじいちゃんとあいちゃんは素敵なコンビだね」「癒しをくれてありがとうございます」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」には、あいちゃんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。のどかな暮らしの様子に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。