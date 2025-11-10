ACミランは今冬の移籍市場でストライカーを補強したいと考えているようだ。『tuttomercatoweb.com』が報じている。



ミランはマッシミリアーノ・アッレグリを今シーズンより再び招聘し、新たな時代をスタート。ここまでセリエA11試合を終えて6勝4分1敗で3位につけており、首位インテルとは2ポイント差となっている。



しかしここ2試合は怪我で欠場しているFWサンティアゴ・ヒメネスが今シーズンまだリーグ戦でゴールを奪えていないことをクラブは懸念しているようで、現在ストライカーのリストアップに取り組んでいる模様。





そしてその中の1人に挙がっているのがウェストハムに所属するFWニクラス・フュルクルク（32）だという。ドイツでは結果を残していた同選手だが、昨夏ウェストハムに加入してからは怪我に悩まされる日々が続いていて、ここまで同クラブでは公式戦27試合で3ゴール2アシストしか残せていない。現在も怪我で離脱中だが、英『THE Sun』によると、同選手がウェストハムの早期退団を望んでいることを代理人が明かしたようで、遅かれ早かれミランが獲得に動き出す可能性があると主張している。他にもアトレティコ・マドリードのアレクサンデル・セルロートもミランのターゲットに挙がっており、ヒメネスとのトレードを検討しているという。バルセロナのロベルト・レヴァンドフスキ獲得に動くという報道もあるが、ミランが今冬前線の補強に動くことは間違いないだろう。スクデット獲得に向けてストライカーを迎え入れたいミランは誰を獲得するのか、注目だ。