ホリデーコレクションがテーマ、サンリオキャラのHappyくじが登場! - ローソン、ファミマ、ミニストップなどで販売
サニーサイドアップは、サンリオの大人気キャラクターたちがホリデーコレクションをテーマにした衣装を身に纏ったHappyくじ「Sanrio characters Holiday Collection」を発売する。価格は850円で、12月6日よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、書店、ホビーショップ等にて、数量限定で順次販売を開始する。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを確認のこと。
○今回のテーマは「ホリデーコレクション」!
冬のご褒美として定番になりつつある「ホリデーコレクション」をテーマに、ネイビー・ホワイト・ゴールドの上品なカラーを基調としたゴージャスで“オトナっぽかわいい”描き起こしデザインのサンリオキャラクターズのアイテムがそろう。きらめく冬の装いで特別な季節を華やかに彩るラインナップは、自分へのご褒美にも、ギフトにもおすすめのコレクションだ。
キャラクターラインアップは、Happyくじ初登場となるはなまるおばけやハローキティをはじめ、今年デビュー50周年を迎えたマイメロディやデビュー20周年のクロミなど、全10キャラクターが勢ぞろいする。
○特賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ (全1種)
特賞の「BIG! クロミ ぬいぐるみ」(全1種)は、全高40cmのBIGなぬいぐるみ。Happyくじでしか手に入らない限定デザインは必見だ。
○LAST賞：BIG! シナモロール ぬいぐるみ (全1種)
最後のくじを引いた方には、LAST賞として全高40cmの「BIG! シナモロール ぬいぐるみ (全1種)」をプレゼントする。
○A賞 フィギュア (全10種)
「A賞 フィギュア (全10種)」は、みんなでおそろいのネイビーを基調とした装いと、メタリック塗装を施した高級感溢れるゴールドの宝石がかわいいアイテム。
○B賞：ぬいぐるみチャーム (全5種)
「B賞：ぬいぐるみチャーム (全5種)」は、ふわふわ素材がかわいいぬいぐるみチャーム。バッグなどに付けたり、一緒にお出かけしたり、さまざまな用途で楽しめる大人気アイテムだ。
○C賞：ギフトポーチ (全4種)
「C賞：ギフトポーチ (全4種)」は、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりなギフトポーチ。大きなサテンリボンがあしらわれた高級感のあるデザインだ。
○D賞：キャニスター (全10種)
「D賞：キャニスター (全10種)」まるで宝石箱のようなデザインのキャニスター。
○E賞：アクリルチャーム (全10種)
「E賞：アクリルチャーム (全10種)」は、マーブルアクリルを使用したオトナっぽかわいいアクリルチャーム。飾るのはもちろん、バッグなどに付けても楽しめる。
○F賞：缶バッジSET (全5種)
「F賞：缶バッジSET (全5種)」は、ホログラムコーティングを施したキラキラ輝く缶バッジ。
○G賞：マルチケース (全10種)
「G賞：マルチケース (全10種)」は、コスメやコレクショングッズなどの小物入れにぴったり。持ち運びに便利なキーチェーン付き。
○H賞：ミニケース付ステッカーSET (全5種)
「H賞：ミニケース付ステッカーSET (全5種)」は、お友だちと交換したり、スマホの裏に挟んだり、さまざまな用途で楽しめる。チケットなどの保管や持ち運びにぴったりサイズのミニケース付き。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25102901
