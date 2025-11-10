女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが10日までに更新され、オフショットが公開された。

同番組は「撮影現場でのオフショット」重々しいシーンの撮影中も、笑顔を絶やさないお二人でした」とコメント。トキ役の郄石と雨清水三之丞役の俳優・板垣李光人のオフショットを公開した。

作中では、トキの父・司之介（岡部たかし）が働く牛乳屋に三之丞（板垣）が仕事を求めて訪ねてくる。三之丞は牛乳屋の社長・原田に「自分は社長にふさわしい格がある」と訴え。怒りを買い追い返された。その様子を司之介から聞き、松野家は雨清水タエ（北川景子）と三之丞を心配。トキ（郄石）はタエが物乞いになっていたことにも衝撃を受けた…という展開になっていた。

フォロワーからは「こちらのオフショットを見てほっとしました」「お二人の笑顔が見れて嬉しいです」「重いシーンなだけに、オフショットが癒されます」「素敵な写真」「和やかなオフショットありがとうございます」「茶店でお茶してるカップルみたい」などの反響があった。