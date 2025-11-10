歌手のジュディ・オング（75）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて自身のファンクラブの名誉会長だった大物を明かした。

番組には歌手の小林幸子とともに出演。「ド派手衣装を全公開SP」として放送した。

そんな中、これまでの「むちゃぶりの仕事」についてトーク。ジュディは1979年発売の大ヒット曲「魅せられて」を中国・万里の長城で歌った経験を明かした。

「大変でした」とジュディ。「橋本龍太郎首相がちょうどファンクラブの名誉会長してくださった時でね」と超大物がファンクラブの名誉会長だった時に頼まれた仕事であることを明かし、「“万里の長城で『魅せられて』を平和を祈って歌ってほしい”って。平和を祈るのはできるんだけど、どうやってあそこ行くかと思いましたけどね」と苦笑した。

万里の長城には女坂と男坂があり、「男坂はうねってて、歩くよりもよじ登る感じ」とジュディ。上で着替えることができないため、衣装を来て、ベルトで止め、そこにコートを着て上ったそうで「オバQです」と笑った。

何とかたどり着くも、かなり過酷が場所だったというが、「意外と映ったらわからなわよね。大変でしたよ、風があって」とサラリ。

そんなジュディの告白に、MCの神田愛花は「大御所の皆さんってやっぱ体張ってらっしゃるんですね」と驚くばかりだった。