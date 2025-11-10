お笑いコンビ「シャンプーハット」のてつじ（50）が10日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。モヤッとした出来事を報告した。

エレベーターでのエピソードを語り合う中、先日発生したマンションのエレベーター内での殺人事件を受け、女性と乗り合わせる際の配慮を語った同局・北村真平アナ。てつじも、乗り合わせる人が女性ひとりだけの場合は「乗らないようにしてる」と共感した。

てつじは、ある日の状況を回想した。「僕がエレベーターホールに先に居たんですよ。上がるボタンを押して、エレベーターが降りて来るのを待ってる。そのタイミングで女性がひとりで来たんですよ」と説明。「エレベーターが開いて、僕はその女性に“どうぞ”って言うた。そしたらその女性、何も言わすに（自分だけ）乗って閉めて、上に上がったんですよ。…ワンラリー欲しくないですか？」と、共演の上沼恵美子、北村アナに問うた。

「ワンラリー欲しいんですよ。“すみません”とか。“お先どうぞ”“いやいや、お先どうぞ”っていう」と本音を吐露。上沼は「ちょっと待って。“どうぞ”って、てっちゃん（てつじ）が言うたのに？その女の人、失礼やなあ。当たり前やと思ってる」と、ノーリアクションで去って行ったことに苦笑いだった。