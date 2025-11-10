集会で映されたイスラエル軍のハダル・ゴルディン中尉の映像＝8日、イスラエル・テルアビブ/Mahmoud Illean/AP via CNN Newsource

（CNN）イスラエルは9日、同日午後に引き渡された遺体について、2014年のパレスチナ自治区ガザ地区での戦闘で死亡したイスラエル軍のハダル・ゴルディン中尉のものであることを確認した。首相府が明らかにした。

ゴルディン中尉はイスラム組織ハマスとの14年の戦闘で死亡。遺体はこれまでガザに残されたままだった。

父親のシムハ・ゴルディンさんは9日夜、声明で、「我々は息子であり兵士であるハダル・ゴルディン中尉をイスラエルに埋葬するため連れ帰った。我々は戦場に兵士を置き去りにしない。これは我々の価値観であり、この価値観に決して妥協はない。勝利とは、人質を祖国に連れ戻し、兵士をイスラエルに連れ戻すことだ」と語った。

被害者団体「人質・行方不明家族フォーラム」は声明で、遺体の返還について、「11年以上にわたり不安と疑念の中で生きてきた家族に、わずかばかりの慰めをもたらした」と述べた。

イスラエルのネタニヤフ首相は声明で、「家族が耐えてきた苦悩をよく知っている。イスラエル国民全体がこの痛みと連帯の中でひとつになってきた。そして今日、ついに彼を両親と家族のもとに戻すことができたという確信のもとで、我々は再び団結している」と述べた。

これまでの人質引き渡しと同様、ハマスは赤十字国際委員会（ICRC）にゴルディン中尉の遺体を引き渡し、ICRCがイスラエル軍に移送した。人質の遺体の引き渡しは、約1カ月前に成立した停戦合意の一環。

米国が仲介した停戦合意の第1段階では、ハマスにすべての人質を返還する義務が課されており、その中には死亡した人質の遺体も含まれていた。

イスラエル情報当局はこれまでに、ハマスがガザ内で死亡した人質のすべての遺体を発見・返還できない可能性があると分析している。

今回のゴルディン中尉の遺体返還により、ガザに残る遺体は4体となった。このうち3人は23年10月のイスラエル奇襲の時に死亡して遺体がガザに持ち去られたイスラエル人で、もう1人は同日の攻撃で拉致され、後にタイ政府が死亡したと発表したタイ人の男性。