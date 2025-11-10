Netflix（ネットフリックス）が「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」を制作したソニー・ピクチャーズに、約1500万ドル（約21億7500万円）のボーナスを支給した。6日、米ハリウッド・リポートが報じた。

今回のボーナス支給で、ソニー・ピクチャーズの最終収益は約4000万ドル（約58億円）規模に拡大した。これまで、ソニー・ピクチャーズがNetflixから受け取った金額は、製作費1億ドル（約145億円）とは別の2500万ドル（約36億2500万円）程度だった。

またNetflixは、ソニー・ピクチャーズと29年の公開を目標に続編契約を締結したとも伝えられている。米国の複数メディアが10日までに報じている。米メディア「バラエティー」は9日「両社は、他のジャンルに比べて製作期間が長いアニメーションジャンルを考慮し、このような合意に達したものとみられる」と報道した。

「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」は6月にグローバルに公開され、全世界から視聴数3億回を突破した。これは歴代Netflix映画で最も多い視聴数記録となった。

さらにオリジナルサウンドトラック（OST）の「Golden（ゴールデン）」は、米ビルボードメインシングルチャート「ホット100」と、英オフィシャルシングルチャートで同時1位を記録した。