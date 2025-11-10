築地銀だこ、最大2700円以上値引きの『ぜったいお得な回数券』数量限定販売【11月18日から】
築地銀だこは2025年11月18日、『ぜったいお得な回数券』4枚セット(税込2,354円)と、11枚セット(税込5,918円)を期間･数量限定で発売する。全国の店舗で利用でき、定番･期間限定のたこ焼(1舟8個入り)と引き換えできるというもの。
11枚セット(税込5,918円)を購入した場合、1舟あたり税込538円となる。「ねぎだこ」など、税込792円(店内飲食)の商品を11回引き換えた場合、通常価格8,712円から最大2,794円の割引額となる。
なお、『銀だこスタンプカード』のスタンプは、回数券購入時に捺印する。交換時には捺印しない。〈『ぜったいお得な回数券』概要〉
【販売価格】
4枚セット 2,180円(商品価格)/2,354円(税込)
11枚セット 5,480円(商品価格)/5,918円(税込)
【販売開始日】
2025年11月18日
※数量限定、各店在庫がなくなり次第終了。
築地銀だこ『ぜったいお得な回数券』(2025年秋)イメージ
【引換対象商品 一覧】
◆ぜったいうまい‼たこ焼(ソース)
本体価格:620円
税込価格:持ち帰り669円 店内飲食682円
◆ねぎだこ
◆てりたま
◆チーズ明太子
◆期間限定商品(現在はカレー風味のチーズてりたま･九条ねぎマヨ 特製ソース)
本体価格:720円
税込価格:持ち帰り777円 店内飲食792円
※通常商品以外のコラボ商品･店舗限定メニュー等は使用対象外。
築地銀だこ たこ焼 イメージ
【販売店舗】
全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)
【引換店舗】
全国の築地銀だこ･銀だこハイボール酒場･銀だこ酒場･ハイボール横丁など
※一部店舗(たこ焼8個入りを販売していない店舗)は、対象外または交換商品が異なる場合がある。
※球場･競馬場･催事店などの一部店舗では利用できない。
【引換期間】
2025年12月1日〜2026年5月31日